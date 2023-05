TSG Münsingen gegen

FV Bad Urach 1:1

Die TSG Münsingen bleibt auch im sechsten Spiel in Folge ohne Sieg. In der ersten Halbzeit hatte die TSG mehr vom Spiel und Reinhold Richter brachte die Hausherren kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung (44.).

Nach dem Seitenwechsel gestaltete der FV Bad Urach...