FC Sonnenbühl gegen

SV Hülben 4:3

Nach sechs Ligaspielen ohne Niederlage ist die Hülbener Serie in Sonnenbühl gerissen. Zunächst brachte Justin Delimar den SVH in der 13. Minute zwar noch in Führung, doch Manuel Elting (16.) und Moritz Bazer (27.) drehten den Spielstand bis zur Pause bereits i...