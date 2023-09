FC Engstingen – SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten 1:2

Überraschung in Kleinengstingen: Das bis dato punkt- und torlose Schlusslicht aus Oberstetten ging von Beginn an konsequent in die Zweikämpfe und erspielte sich einige Offensivaktionen. Die Gastgeber gingen eher verhalten zu Werke und agierten...