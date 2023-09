Einen echten Kracher gibt es am Sonntag in der Zittelstatt zu sehen: Der ungeschlagene FV Bad Urach erwartet den Titelkandidaten TSV Genkingen. Der FC Römerstein will gegen Aufsteiger Honau seinen vierten Sieg in Folge einfahren.

Volle Punktzahl: Der TSV Wittlingen (9 Punkte) ist eine von drei Manns...