Es war von Anfang an klar, dass es in der Kreisliga A2 einen Topfavoriten gibt. Der kann die in ihn gesetzten Erwartungen dieser Tage aber nicht erfüllen. Andere senden Wortmeldungen, gehen dann aber lieber wieder in Deckung. Das Rennen in der A2 ist unheimlich spannend. Am Ende wird jener gewinnen...