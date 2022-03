Es steht ein brisanter Nachholspieltag in der Bezirksliga Alb an. Besonders im unteren Tabellenbereich geht es schon um sehr viel. Bei der Fülle an zu erwartenden Absteigern muss vielerorts dringend gepunktet werden.

Platz neun steht für den TSV Eningen zu Buche. Die 29 Punkte sind nicht schlecht, ...