Drei Siege in Folge waren dem SV Zainingen in der Fußball-Bezirksliga Alb vor dem Anpfiff des 15. Spieltages nicht vergönnt. Vom Auswärtsspiel bei der TSG Tübingen 2 vergangene Woche kehrte die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Schneider nur mit einer Punkteteilung zurück in den Römerste...