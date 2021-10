Der zehnte Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Alb steht in der Region ganz im Zeichen des Ermstalderbys zwischen dem FV Bad Urach und dem Nachbarrivalen SGM Dettingen/Glems. Beide Mannschaften hängen ihren Erwartungen und dem angestrebten Saisonziel aktuell hinterher. So gab es für die beiden Te...