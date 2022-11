Das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Alb steigt am Sonntag im Stadion Hohenberg in Rottenburg. Der heimische FC empfängt als Tabellenführer am zwölften Spieltag die SGM Dettingen/Glems. Die Ermstäler fahren erhobenen Hauptes und mit einer imposanten Erfolgsserie von 17 geholten Punkten ...