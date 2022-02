Bevor es nächste Woche richtig losgeht nach der Winterpause, gibt es in der Bezirksliga Alb ein Warm-up in Form von zwei Partien – und die haben es in sich. So wartet Tabellenführer TuS Metzingen auf die U23 des VfL Pfullingen. Das Spiel wurde neu angesetzt, weil dem Schiedsrichter ein Regelver...