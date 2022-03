Der FV Bad Urach hat sich von Trainer Hüseyin Fidan getrennt. So wurde es am Sonntag mitgeteilt. Dass viel mehr dahintersteckt, kam nun am Dienstag zum Vorschein. Der Versuch einer Bestandsaufnahme.

Die Nachrichten aus der Zittelstatt überschlugen sich am Dienstag. Die Rede war von diversen Rück...