Am Samstag ist es so weit: Regionalligist TSG Balingen empfängt in der ersten Runde des DFB-Pokals den Bundesligisten VfB Stuttgart. Das Spiel an der Reutlinger Kreuzeiche wird um 13 Uhr angepfiffen. Vollprofis gegen Amateure – gegensätzlicher kann es nicht sein.

Die Balinger trainieren unter Che...