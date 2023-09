Dieses Spiel wird zu Recht einen Eintrag in die noch junge Geschichte der Young Boys Reutlingen finden: Der Fußball-Landesligist, derzeit Tabellenzweiter der württembergischen Staffel 3, lieferte Oberligist SSV Reutlingen Fußball am Mittwochabend einen heroischen Pokalfight in der dritten Runde d...