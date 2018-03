Serie Sport im Blick Spielsystem und Termine im Fokus

Von Leopold Freudemann

Fußball wird gerne als „schönste Nebensache der Welt“ bezeichnet. Die Anhängerschar ist groß. Tausende Aktive und Funktionäre frönen ihrer Leidenschaft. Doch wie sieht es an der Basis bei den Vereinen aus? Um einen ordentlichen Spielbetrieb durchführen zu können sind viele Hände und Köpfe nötig.

Dabei hat es auch „König Fußball“ nicht immer leicht. Auch er unterliegt dem Zeitgeist, bangt um Mitglieder, bedauert sinkende Zahlen an aktiven Spielern und Funktionären und beklagt immer wieder die Omnipräsenz der Medien. Insbesondere die ständig sich ausweitenden Übertragungen der Fernsehanstalten, die immer mehr zum Verweilen vor den Geräten einladen. Das Engagement im Verein leidet darunter.

Im Bezirk Alb ist es nicht viel anders. Gab es vor drei Jahren noch 183 Mannschaften die aktiv am Spielbetreib im Bezirk Alb, der die Kreise Reutlingen und Tübingen umfasst, teilnahmen, sind es derzeit nur noch 176. Ein Minus von sieben. In der gerade laufenden Saison haben erneut drei Teams zurückgezogen: SF Hengen, SV Ohmenhausen und die SGM Seebronn/Hailfingen II. Mangels Beteiligung musste sogar eine Staffel im Bezirk komplett abgemeldet werden, die Kreisliga C2.

In der Frage nach dem Spielsystem ist der Bezirksvorstand, dem die Versammlung am Freitag in Kusterdingen das Vertrauen für die kommenden drei Jahre aussprach nun gefordert (wir berichteten). „Wir kommen wahrscheinlich um die Abschaffung der C-Ligen nicht herum“, sagt der neue Bezirks-Vorsitzende Josef Haug. „Wenn es zu wenige Mannschaften innerhalb einer Liga gibt macht es einfach keinen Sinn.“

Das Spielsystem im Bezirk krankt eh. Von einer Pyramide, wie sie der WFV vorschreibt mit breitem Unterbau mit den C-Ligen, der nach oben hin zur Bezirksliga immer schmäler wird, ist man weit entfernt. Die fünf B-Ligen werden derzeit nur von vier C-Ligen „gehalten“. Es müssten aber mehr als fünf sein. Passend dazu stellte der VfL Dettenhausen den Antrag, die B-Ligen wieder aufzustocken.

Ein weiterer Punkt den die Vereine und Funktionäre beschäftigt sind die Terminpläne. Vielfach wurde der Wunsch geäußert, die Saison mehr in den Sommer hinein zu verlängern und dadurch Ansetzungen in den Wintermonaten zu vermeiden. Gerade in der laufenden Saison hat es eine Flut von Ausfällen gegeben, die die Vertreter der Vereine als sehr kritisch ansehen. Derzeit läuft eine Umfrage an alle Vereine, die ein Meinungsbild herstellen sollen, ob eine Verlängerung erwünscht ist. „Ich muss erst die Ergebnisse dieser Umfrage abwarten, um Aussagen treffen zu können“, sagt Haug. „Eher ungeeignet“ sieht er Verlegungen hin zu Spielen unter der Woche. „Es kamen Vorschläge, ab September mittwochs zu spielen. Das halte ich aber für nicht sonderlich geeignet.“ Der Bezirk ist vom WFV innerhalb eines sogenannten Masterplanes angehalten, neben angemessenen Staffelgrößen und einer gewissen Flexibilisierung des Spielbetriebs, auch die Förderung des Freizeit-und Breitensports sowie die Förderung des Mädchen- und Frauenfußballs voranzutreiben. Wie genau die Vorgaben zu diesen Punkten sind, erfahren die am Freitag gewählten Delegierten beim Verbandstag am 12. Mai in Sindelfingen.

Der WFV möchte übrigens künftig bezüglich des Hallenfußballs zweigleisig verfahren: Auf Verbandsebene soll Futsal gespielt werden können, kleinere Turniere sollten nach herkömmlichem Regelwerk gespielt werden dürfen. Zudem wird gefordert, in allen Bereichen die Digitalisierung voranzutreiben.

„Ich werde mich für alle Vereine im Bezirk einsetzen“ sagt Haug. Der 65-Jährige fordert etwas Geduld und will sich zusammen mit seinen Vorstandsmitgliedern um die Brennpunkte im Bezirk kümmern. Dazu zählt beispielsweise auch die Gewaltbereitschaft auf den Sportplätzen, die in den vergangenen Jahren weder im Aktiven- noch im Jugendbereich geringer geworden ist. Auch das Schiedsrichterwesen leidet derzeit. „Es sollten sich alle merken, dass es ohne Schiedsrichter nicht geht“ fordert der neue Mann an der Spitze. Zu wenige sind bereit, sich zum Schiedsrichter ausbilden zu lassen. Eine Zahl verdeutlicht dies: In den vergangenen drei Jahren ließen sich 158 Schiedsrichter ausbilden. Im gleichen Zeitraum gab es aber auch 227 Abmeldungen. Arg zu leiden hat der Bereich Münsingen. Hier ließ sich im vergangenen Jahr überhaupt niemand ausbilden.

Zur neuen Besetzung des Bezirksvorstandes kam Heinz Bauer als Kassierer neu dazu. Siegfried Rapp gab sein Amt als Bezirks-Pokalspielleiter und als stellvertretender Bezirks-Vorsitzender ab.