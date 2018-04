Reutlingen So spielten sie

Anna Loerper geht zu Lehrgang

Henk Groener, neuer Trainer der deutschen Frauenhandball-Nationalmanschaft, und Vorstand Sport, Axel Kromer, haben zwei weitere Schlüsselpositionen besetzt: Heike Horstmann wird Co-Trainerin, zudem übernimmt Debbie Klijn das Training der deutschen Torfrauen.

Damit steht das Trainerteam. Die Frage ist, welche Mannschaft sie trainieren. Clara Woltering, Nadja Månsson, Kerstin Wohlbold und zuletzt Svenja Huber haben das Ende ihrer Karrieren erklärt. Spielführerin Anna Loerper will abwarten, wie sich der Kader zusammensetzt. „Den Trainer habe ich kennengelernt. Er hat sich den Spielerinnen vorgestellt und von jeder die individuellen Ziele abgefragt“, so Anna Loerper. Bei einem ersten Lehrgang im Februar wird sie dabei sein. Im März stehen dann schon wichtige Spiele in der EM-Quali an. Nicht ausgeschlossen, dass Loerper mit an Bord ist. „Die TuS steht aber an erster Stelle“, machte sie klar. wose