Fußball SG Reutlingen fährt selbstbewusst an den Neckar

Region / Von Rainer Jock

In der Fußball-Bezirksliga Alb kommt es am 23. Spieltag zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellenersten SSC Tübingen und der auf Platz drei geführten SG Reutlingen. Im Hinspiel setzte sich der Spitzenreiter aus der Universitätsstadt, welcher mit 42 Zählern in der Tabelle vorne weg eilt, mit 3:2 bei den Reutlinger Kickern durch. Somit ist die SG heiß auf die Revanche. „Obwohl Tübingen unser absoluter Angstgegner ist und wir in der Vergangenheit nicht viel reißen konnten, fahren wir mit viel Selbstbewusstsein und der richtigen Einstellung nach zum schweren Auswärtsspiel“, so Reutlingens Abteilungsleiter Alexander Röstel.

Reutlingen ist aktuell sehr gut in Fahrt. Aus den letzten fünf Spielen holte die Elf um das Trainergespann Zvonimir Kvesic und Spielertrainer Jacob Ammann die Maximalausbeute von 15 Punkten. Auch am vorigen Wochenende zeigte man eine sehr gute Leistung und ließ dem TSV Sickenhausen im Reutlinger Derby beim 6:1-Kantersieg keine Chance. Zwar konnte Torjäger Ilija Lucic in dieser Partie keinen Treffer erzielen, dennoch war es eine starke und geschlossene Mannschaftsleistung bei der Andreas Bäuerle und Spielertrainer Ammann als Doppelpacker glänzten. „Den positiven Schwung müssen wir mitnehmen, dann ist auch beim Ligaprimus etwas Zählbares drin“, ist Röstel optimistisch.

Der Tabellenzweite TuS Metzingen möchte mit einem Sieg gegen den kommenden Gegner FC Rottenburg seinen Platz auf Tabellenrang zwei weiter verteidigen. Das Team um Trainer Inan Necmettin ließ am vorigen Sonntag beim Schlusslicht Kirchentellinsfurt nichts anbrennen und gewann hochverdient mit 6:3. Die Metzinger wollen ihre kleine Siegesserie auch gegen den Tabellenfünften weiter fortsetzen. „Wir schätzen den Gegner sehr stark ein und es erwartet uns mit dem FC Rottenburg eine richtige Herausforderung“, zeigt Metzingens spielender Co-Trainer Robert Kristofic gegenüber den Gästen den nötigen Respekt.

Drei Punkte belohnen

„Wir können noch zulegen. Auch aufgrund der vielen witterungsbedingten Spielabsagen müssen wir nach der langen Winterpause erst noch richtig in den Spielrhythmus reinkommen“, ergänzt Kristofic. Trotz zahlreich angeschlagener Spieler möchten die Gastgeber sich im heimischen Otto-Dipper-Stadion mit einer guten Leistung und weiteren drei Punkten belohnen.

„Wir müssen jetzt einfach mal eine Erfolgsserie von mehreren siegreichen Spielen hinlegen um uns da unten frei zu schaufeln und um da unten rauszukommen“, fordert Dettingens Trainer Erol Türkoglu von seiner Mannschaft. Die Ermstäler gastieren am Sonntag im Kellerduell beim Vorletzten FC Engstingen. Der Anfang wurde am vorigen Wochenende mit dem Sieg gegen den spielstarken SV Croatia Reutlingen gemacht.

„Dank einer läuferischen, kämpferischen und disziplinierten Leistung konnten wir im ersten Spiel des neuen Jahres gleich einen Sieg einfahren. Genau diese Einstellung müssen wir auch in Engstingen an den Tag legen, um den nächsten Dreier einzufahren und uns das nötige Selbstbewusstsein für die kommenden englischen Wochen holen“, so Türkoglu. Die Dettinger, bei denen hinter dem Einsatz von Defensivspieler Patrick Hug und dem Siegtorschützen des Spiels gegen Croatia, Tim Randecker, ein kleines Fragezeichen steht, sind hochmotiviert und wollen mit einem Sieg weiter Boden aufs untere Tabellenfeld gutmachen.

Ebenfalls etwas Zählbares verspricht sich der TSV Wittlingen im Reutlinger Stadtteil Sickenhausen. Mit einem Sieg könnten sich die Jungs von Trainer Nico Gotthardt den Sickenhäusenern bis auf einen Punkt annähern. Bereits am morgigen Samstag gastiert der abgeschlagene Tabellenletzte TB Kirchentellinsfurt beim Achten TV Derendingen.

Die Mannschaft von Trainer Robert Hofacker hat bereits sieben Zähler Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Doch der Ex-Zweitligaspieler des SSV Reutlingen möchte am Neckar überraschen.