Am Mittwoch, 24. April (18 Uhr, Kreuzeichestadion) kommt es im WFV-Pokal-Halbfinale wieder zum Klassiker und Aufeinandertreffen zweier Erzrivalen. Zu den Duellen zwischen dem SSV Reutlingen und SSV Ulm 1846 kamen im Schnitt seit 1970 (in jenem Jahr entstand der SSV Ulm 1846 aus einer Fusion) bisher 3800 Zuschauer.

2012 und 2016 siegten die Ulmer gegen die Achalmstädter jeweils mit 4:1. In den letzten sieben Kräftemessen gab es keinen Reutlinger Sieg: vier Mal triumphierten die „Spatzen“, drei Mal trennte man sich remis. Aber 2006 fand die Reutlinger Gala vor 9000 Zuschauern im Donaustadion statt, die unter der Achalm bis heute unvergessen ist. Unter Trainer Peter Starzmann siegte der SSV Reutlingen an der Friedrichsau mit 5:1. Der auch in der aktuellen Ulmer Truppe noch im Kader stehende Alper Bagceci brachte die „Spatzen“ in Führung, aber dann trafen Ioannis Tsapakidis, Manuel Waidmann, Christian Haas, Andreas Rill und Shpejtim Arifi für die Gäste, die Meister wurden und in die seinerzeit drittklassige Regionalliga aufstiegen. 1981 (Tor durch Gunnar Schweizer) und 1988 gab es jeweils ein 1:1. Helmar Grieswald und der Ulmer Klaus Perfetto trafen ins Netz.

1992 sahen 5000 Zuschauer an der Kreuzeiche ein spektakuläres 5:3 des SSV Reutlingen, als Jürgen Schnizler (2), Thomas Winter (2) und Björn Roth für die Schwarz-Rot-Weißen erfolgreich waren. Für die Ulmer Tore zeichneten Thomas Jäger, Klaus Perfetto und Dieter Simon verantwortlich.

In der 2. Bundesliga 2000/2001 kam es in Reutlingen vor 12 800 Zuschauern zu einem 2:2, als Ralf Becker und Torsten Traub für die Heimelf trafen, für Ulm konnten Rainer Scharinger und Leandro Fonseca einlochen. Das Rückspiel in Ulm endete mit 3:2 für Reutlingen, die „Spatzen“ stiegen ab.

Im WFV-Pokal-Finale siegte Ulm 1995 mit 4:1 (4:0) gegen den Kreuzeicheklub, der vor der Pause vor nur 1000 Zuschauern im Donaustadion überrollt wurde.

1997 siegten die Reutlinger mit 5:0 und feierten Tore von Thomas Fritz, Michael Mayer (2), Semin Alejbegovic und Carsten Maginot. Für Ulm spielten unter anderem Philipp Laux, Oliver Otto und Markus Pleuler. 2004 siegten die Achalmstädter 4:1 (Tore Christian Haas, Ioannis Tsapakidis, Jochen Weigl und Markus Schneider bei Tembos Gegentor). 1994 gewann Reutlingen in Ulm mit 3:0, als Thomas Richter (2) und Frank Kastner trafen. Die Gesamtbilanz spricht für die „Spatzen“: 55 Spiele, 24 Ulmer Siege, 13 Remis, 18 Reutlinger Siege. Die Münsterstädter spielen seit 2016 eine Klasse höher als die Reutlinger und sind in der Regionalliga etabliert. Ulm entschied das letzte Derby 2016 mit 4:1 vor 3620 Besuchern für sich.