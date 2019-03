TSV Eningen/u.A. gegen

TSV Dettingen/Erms 3:3

Im Eninger Arbachtal ging es mal wieder richtig zur Sache. Die Hausherren waren die spielstärkere Elf in den Anfangsminuten und so war es Außenbahnspieler Joschua Hummel, der bereits nach vier Spielminuten den Kasten nur um Zentimeter verfehlte. Doch auch die Dettinger Enzo Liotti, Tim Randecker und Markus Müller sorgten mächtig für Betrieb. Nach einer Hereingabe von Liotti köpfte Dominic Hirsch, Eningens Schlussmann Sven Böhringer parierte artistisch. Nach einem feinen Spielzug über Eningens linken Flügel spielte Hummel den Ball quer auf den eingelaufenen Sören Mayer – 1:0 (36.). Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankte Maik Stingel in die Gefahrenzone und Christian Maier nickte unbedrängt zum 2:0 ein (41.). Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste mit mehr Selbstvertrauen aus der Kabine. Marco Blazevic behauptete sich an der Außenlinie stark bugsierte das Spielgerät in den Rückraum und Randecker schob zum 1:2-Anschlusstor ein (22.).

Die Grünhemden waren sichtlich verunsichert, ehe Randecker per Lupfer das 2:2 erzielte (58.). Lediglich eine Zeigerumdrehung später steckte Randecker überlegt auf Liotti durch, der souverän vor Böhringer zum 3:2 vollendete (59.). Das Heimteam um Spielertrainer Felix Krasser rappelte sich aber wieder auf. Marc Reinhardt wurde im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Maik Stingel sicher (76.). In der Schlussphase lagen auf beiden Seiten die Nerven blank. Der erst in der zweiten Halbzeit eingewechselte Gästespieler Davor Dzalto flog aufgrund wiederholten Foulspiels vom Platz (80.). Auch Liotti wurde wegen eines groben Foulspiels frühzeitig vom Unparteiischen mit der Ampelkarte unter die Dusche geschickt (83.).

„Unterm Strich ein gerechtes Remis. Wir haben uns trotz den drei Gegentoren binnen kürzester Zeit nicht unterkriegen lassen“, bilanzierte ein zufriedener Felix Krasser.

TSV Eningen/u.A.: Böhringer, Brenner, P. Stingel, Maier, Hummel, Krasser, M. Stingel (78. Tunc), Walter, Reinhardt, Friese, Mayer (89. Hummel).

TSV Dettingen/Erms: Coconcelli, Kleih, Mannolo, Hille (50. Dzalto), Müller, Blazevic, Randecker (76. Kostka), Celdir, Özer, Hirsch, Liotti.

Gelb-Rot: Dzalto (80.), Liotti (83.).

SV Hirrlingen gegen

SG Reutlingen 0:3

Die SG Reutlingen bescherte dem SV Hirrlingen beim 3:0-Coup die erste Heimniederlage in der Saison. Für die SG trafen Christian Locher (3.), David Mojsisch (58.) und Christoph Sauter (68.).

SV Hirrlingen: Johannes, Wagner, De Souza, Kevin Hartmann, Aygün (72. Marvin Zug) (83. Frick), Bedic (68. Johannes Saile), Seidel (83. Albus), Dominik Saile, Straub, Moritz Zug, Marco Hartmann.

SG Reutlingen: Nägele, Schreyer (46. Yunis), Bäuerle, Stieb (25. Kvesic), Stern, Sauter, Ammann, Heidt (81. Sloboda), Mojsisch, Lucic, Locher (88. Russo).

TSV Wittlingen gegen

TSV Steinhilben 1:0

Endlich wieder einmal drei Punkte für die Gastgeber. Der Tabellenvorletzte TSV Wittlingen gewann das brisante Kellerduell gegen das Schlusslicht Steinhilben knapp aber verdient mit 1:0. Für beide Teams stand viel auf dem Spiel, was deutlich sichtbar war. Keiner wollte einen Fehler machen, um jeden Ball wurde gekämpft und so kam kein gutes Spiel zustande. Meistens spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab und Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Die erste Aufregung in der 24. Minute, als Maurice Ruess im Strafraum von den Beinen geholt wurde, der Pfiff des Schiedsrichters blieb jedoch aus. Ein satter Schuss von Martin Reiff landete am Pfosten (33.) und so wurden torlos die Seiten gewechselt. Auch im zweiten Abschnitt versuchten die Gastgeber Druck zu machen. Steinhilben wollte mit Kontern Nadelstiche setzen, scheiterte aber mehrmals an der vielbeinigen, kompakten Wittlinger Abwehr oder an TSV-Schlussmann Florian Möhrle. Der „Chip“ von Onur Seyhan landete erneut am Aluminium des Gästetors (63.) und Möglichkeiten durch Ruess (68.) und Hadi Omeirat (70.) blieben ungenutzt. Ruess wurde abermals im Steinhilbener Strafraum von den Beinen geholt, doch wurde auch diese Attacke nicht geahndet (73.).

In der 77. Minute war es dann soweit. Nach einem Angriff über die linke Seite bediente Reiff den in die Offensive gewechselten Sebastian Maier, der zum 1:0 für die Gastgeber einschoss. In den verbleibenden Minuten versuchten beide Teams nochmals alles, um das Ergebnis entsprechend zu gestalten, doch blieb es beim verdienten 1:0-Erfolg für das Team um Trainer Kim Laudage.

TSV Wittlingen: Möhrle, Beck, Flitsch, Omeirat, Ronny Ruess (81. Badou), Richter (46. Lamparter), Seyhan, Reiff, Krohmer, Maier, Maurice Ruess.

TSV Steinhilben: Klotz, Schmid (60. Marco Uhland), Sontheimer, Wittner, Roggenstein, Arnold (90. Hem), Kaufmann, Betz, Brunner, Özdemir, Mayer (69. Didovic).

TV Derendingen gegen

TSV Sickenhausen 2:1

Seinen zweiten Dreier in Folge feierte der TV Derendingen über den TSV Sickenhausen. Die Heimelf kletterte durch den siebten Saisonerfolg in der Tabelle, auf den neunten Rang vor. Der seit Wochen stark aufspielende Tim Steinhilber brachte seine Mannschaft in der 16. Minute in Führung. Sickenhausen glich durch Nicola Claudius Rauscher zum 1:1 aus (29.). Das Siegtor gelang Robin Geiger (75.)

TV Derendingen: Hildenbrand, Bessler, Hegele, Klett, Geiger, Jakob Braun (70. Poddig), Bouali, Quaas, Fröhlich (58. Rauscher), Lang (55. Philipp Braun), Steinhilber (60. Geiger).

TSV Sickenhausen: Starzmann, Borst, Huggenberger, Riekert (72. Taubmann), Kandlbinder, Kaschuba (86. Saur), Prochiner (80. Heck), Lauer, Schneider, Rauscher (82. Haarer), Grauer.

Young Boys Reutlingen gegen

SV Pfrondorf 2:1

Der Favorit Young Boys Reutlingen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und strich die drei Punkte über den Tabellenzehnten SV Pfrondorf am Ende ein. Aber bis es so weit war, war es ein hartes Stück Arbeit für die Mannschaft von Trainer Giuseppe Farinella. Die Gäste gingen nach nur acht Spielminuten durch das Tor von Tim Meslin in Führung. Es dauerte aber gerade einmal 120 Sekunden, um das Spiel wieder ausgeglichen zu gestalten. Tobias Haux konnte zum 1:1 ausgleichen. Bereits in der 19. Minute markierte Visar Pllana mit seinem Tor den 2:1-Endstand. Im zweiten Abschnitt ließen die Ringelbachkicker noch einige gute Tormöglichkeiten aus, um das Ergebnis noch höher ausfallen zu lassen. Aber auch beim Aufsteiger aus Pfrondorf keimte noch etwas Hoffnung. Doch sollte nichts mehr Zählbares passieren.

TSG Young Boys Reutlingen: Ögüt, Mitev, Drammeh, Obeyapwa, Kühnbach Azevedo, Haux (85. Diakogeorgiou), Pllana (70. De Sousa Lourenco), Zekaj, Pereira Almeida, Nakos.

SV Pfrondorf: Wutzler, Badke, Füger, Heim, Meslin (85. Wittlinger), Rockenbauch (79. Walker), Schwarz, Hittinger, Schulze (88. Schulze), Schwarz, Schreier (46. Steib).

SV Croatia Reutlingen gegen

VfL Pfullingen II 6:2

Der SV Croatia Reutlingen zeigte im Heimspiel gegen den VfL Pfullingen II seine ganze Klasse und gewann deutlich mit 6:2 (0:1). Besonders im zweiten Spielabschnitt bekamen die Zuschauer am Reutlinger Dietweg einige Tore zu sehen. Maximilian Mez brachte Pfullingen zur Pause mit 1:0 in Front. Danach eröffnete der stark aufspielende, dreifache Torschütze Ante Galic den Torreigen. Weiter trafen Mario Nikolovski, Vincenzo Giambrone und Kevin Nicolaci. Das zwischenzeitlichen 2:2 markierte Felix Häussler per Strafstoß in der 63. Minute.

SV Croatia Reutlingen: Grgic, Pavic (89. Klaric), Semere, Soldo, Bubalo, Nicolaci, Petrovic (76. Cilic), Petrovic, Nikolovski (71. Giambrone), Galic, Gerdes (62. Mamic).

VfL Pfullingen II: Hekele, Packert, Robertazzi, Steiner, Mez (75. Dillmann), Welsch, Häußler, Baur, Elting (66. Hübner), Allaham, Haag.

FC Rottenburg gegen

TuS Metzingen 2:0

Nach zuletzt zwei guten Vorstellungen zeigte die Formkurve bei der TuS Metzingen wieder nach oben. Dennoch musste man sich in der Domstadt beim FC Rottenburg mit 0:2 geschlagen geben. Die Gäste hielten im ersten Spielabschnitt gut dagegen und agierten nach 20 Minuten überlegen. Marc Golinski hatte die Führung auf dem Fuß, doch er lupfte das Leder übers Tor (20.). Efstratios Tzakis hatte nur drei Minuten danach die Riesenchance, doch auch er scheiterte am stark parierenden FCR-Schlussmann Tobias Wagner. Auch eine feine Kombination zwischen Telmo Teixeira Rebelo, Golinski und Artavasd Vardanyan brachte nicht den gewünschten Torerfolg.

Nach der Pause wurde die Heimelf stärker und ging nach einer Stunde Spielzeit, durch einen umstrittenen Foulelfmeter, von Adrian Dettling in Führung. Danach waren die Jungs von Trainer Frank Eberle tonangebend und konnten nur drei Minuten später, durch ein Eigentor von Mohamad Zubaida auf 2:0 erhöhen. Vorausgegangen war ein Abpraller von TuS-Keeper Michael Paradzikovic, den Zubaida unglücklich ins eigene Tor lenkte.

„Heute haben wir sehr unglücklich verloren. Da war mehr drin. Zur Pause müssen wir führen! Sogar die Zuschauer der Heimelf stimmten einer möglichen und deutlichen Metzinger Halbzeitführung zu“, sagte Metzingens Spielleiter Thomas Zimmermann.

FC Rottenburg: Wagner, Baur, Kopp, Tobias Wiedmaier, Reichert, Hägele, Behr (77. Neu), Daniel Wiedmaier (82. Hirschka), Merk (72. Schirm), Dettling, Weber.

TuS Metzingen: Paradzikovic, Imperatore, Lehmann, Geiger (69. Röhm), Fesseler (72. Avramidis), Zubaida, Golinski, Teixeira-Rebelo, Vardanyan (80. Hermes), Bächle, Tzakis (69. Jasny).

TSV Genkingen gegen

SV Zainingen 1:2

Der SV Zainingen bezwang den heimischen TSV Genkingen mit 2:1 und wittert mit nur zwei Zählern Rückstand auf den 12. Tabellenplatz wieder Morgenluft im Kampf um den Klassenerhalt. In der ersten Halbzeit war die Heimelf spielbestimmend und konnte durch das Tor von Daniel Saur in Führung gehen (25.).

Ein Eigentor von TSV-Abwehrchef Patrick Deh, nach einem Abstimmungsfehler mit Schlussmann Tobias Heinzelmann, führte zum 1:1 (50.). In der 65. Minute sah SVZ-Kapitän die Rote Karte und die Gäste agierten in Unterzahl. Dennoch jubelten am Ende der SVZ, da Patrick Wörz nach einer Ecke goldrichtig stand und das Siegtor mit dem Kopf markierte.

TSV Genkingen: Heinzelmann, Schneider, Patrick Deh, Fetzer, List, Christoph Frank, Tobias Frank, Saur, Philipp Deh, Daniel Saur, Mayer.

SV Zainingen: Xanthopoulos, Bächle, Edel, Vidakovic, Sailer, Rieck, Wörz, Stickel, Brito De Moura, Jühe, Lamparter.

Rote Karte: Bächle (65./Schiedsrichterbeleidigung)