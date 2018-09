Fußball Schwere Auswärtsaufgabe für Blazevic-Elf

Region / rajo

Am vergangenen Spieltag überraschte der TSV Eningen in der Fußball-Bezirksliga Alb mit einem 5:2-Erfolg beim TSV Dettingen. Die Eninger fuhren bei den Ermstälern, die für viele regionale Fußball-Insider zu den Meisterschaftsfavoriten gehören, auch in der Höhe verdient die ersten drei Punkte ein. „Da hatten wir eine wirklich gute Balance in unserem Spiel. Es lief einfach alles zusammen. Ich war sehr zufrieden mit der Defensive, wie auch mit unserer Offensive. Der Sieg war auch in der Höhe völlig verdient“, sagt Eningens Spielertrainer Felix Krasser rückblickend. Am Sonntag erwarten die Achalmkicker den SV Zainingen. „Für mich sind die Gäste leichter Favorit. Sie kommen gut über die Flügel, stehen sehr kompakt und sind qualitativ gut besetzt“, so Krasser, der mit seinem ehemaligen Verein Genkingen schon öfters gegen die Römersteiner spielte. Verzichten muss der in Betzingen wohnhafte Lehrer auf Simon Brenner und Lars Lehmann. „Nach dem Sieg in Dettingen, wollen wir auch gegen einen direkten Konkurrenten vor eigenem Publikum nachlegen“, sagt Krasser selbstbewusst.

Der TSV Wittlingen holte zuletzt aus den zwei zurückliegenden Partien beim TSV Steinhilben und zu Hause gegen Derendingen die Maximalausbeute von sechs Punkten. „Diese Zähler waren extrem wichtig für uns, da die Liga ziemlich ausgeglichen ist“, sagt Wittlingens Neu-Trainer Kim Laudage. Am Sonntag empfangen die Hockenlochkicker die TuS Metzingen. „Wir wollen gegen die Metzinger guten Fußball bieten, geschlossen auftreten und unsere Tugenden an den Tag legen. Sollte uns dies gelingen, sind durchaus drei Punkte drin“, so der Diplom-Sportwissenschaftler und DFB-Elite-Jugend-Lizenzinhaber, dessen Ziel es ist in jedem Spiel zu punkten. Personell kann Laudage aus dem Vollen schöpfen. Entscheiden wer spielt, möchte sich der ehemalige Co-Trainer sämtlicher Jugendmannschaften des VfB Stuttgart aber dennoch erst nach dem Abschlusstraining. „Im Moment geh ich von keiner großen Rotation in der Aufstellung aus.“

Young Boys will Lauf fortsetzen

Der TSV Dettingen steht am Sonntag vor einem schweren Auswärtsspiel. Die Mannschaft um das gleichwertige Trainerduo Daniel Blazevic und Emir Satorovic fährt zum SV Hirrlingen. Die Ermstäler, die zuletzt gegen den Aufsteiger Eningen sich vor eigenem Publikum mit 2:5 geschlagen geben mussten, wollen in Hirrlingen wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Auch in der Woche zuvor beim 2:2-Unentschieden in Genkingen zeigten die Blau-Weißen keine gute Leistung. „Da hat mir die Einstellung und unsere gesamte Vorstellung überhaupt nicht gefallen. Besonders die zweite Halbzeit war enttäuschend“, sagte Blazevic nach dem Remis und forderte zugleich einen Pflichtsieg gegen Eningen. Dieses Unterfangen ging aber mit der 2:5-Heimpackung gehörig in die Binsen. Somit steht man in Hirrlingen schon etwas unter Zugzwang, möchte man weiter in der Tabelle oben mitmischen.

Die zuletzt bärenstarke Mannschaft der TSG Young Boys Reutlingen empfängt den TSV Sickenhausen. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten zündete die Mannschaft von Trainer Giuseppe Farinella ein Feuerwerk an Toren. Pflichtspielübergreifend in den letzten fünf Partien in Pokal und Liga, erzielten die Ringelbachkicker sage und schreibe 29 Tore. Gehörigen Anteil an der positiven Serie des Landesliga-Absteigers hat Torjäger Panagiotis Nakos, der mit acht Saisontoren die aktuelle Torjägerliste der Bezirksliga anführt. Aber auch die Sickenhäuser können Positives vermelden. Am vergangenen Sonntag fuhr man mit einem 2:1-Erfolg über den TV Derendingen den ersten Dreier ein.

Zwei Duelle bereits heute

Zwei Aufsteiger müssen bereits heute auswärts um jeweils 19 Uhr ihre Visitenkarte abgeben. Die zweite Mannschaft des VfL Pfullingen, welche zuletzt drei Niederlagen in Folge einstecken musste, tritt in Sonnenbühl beim TSV Genkingen an.

Der personell arg gebeutelte TSV Steinhilben gastiert beim TV Derendingen.