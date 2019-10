Nach dem unerwarteten 3:0-Sieg beim FSV Bissingen will der SSV Reutlingen Fußball in der Oberliga Baden-Württemberg nachlegen. Am Samstag, 19. Oktober (14 Uhr, Kreuzeichestadion), sind die Schütt-Schützlinge klar favorisiert, denn Schlusslicht SV Sandhausen II hat von elf bisherigen Begegnungen neun verloren.