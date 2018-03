Fußball Schneider-Doppelpack sichert dem SSV Reutlingen drei Punkte

Reutlingen / Von Matthias Jedele

Mit viel Applaus wurden die Oberliga-Kicker des SSV Reutlingen von ihrem Publikum am Donnerstagabend verabschiedet und das mit Recht. Die Schützlinge von SSV-Cheftrainer Teodor Rus hatten soeben den 1. CfR Pforzheim mit 3:1 bezwungen und verbuchten so die Punkte 32 bis 34 auf ihrem Konto. Dabei begann es alles andere als gut für die 05er. Nach ausgeglichenen zehn Minuten zu Beginn verloren die Gastgeber den Faden und Pforzheim kam immer besser auf. Folgerichtig gingen die Gäste dann auch in Führung.

Salz schockt den SSV

Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte verschätzte sich komplette Reutlinger Hintermannschaft und Pforzheims Stürmer Dominik Salz köpfte den Ball über verdutzten SSV-Schlussmann Milan Jurkovic hinweg ins Tor (18.). „Wir hatten von Minute zehn bis 30 einen Hänger und haben überhaupt keinen Zugriff mehr auf das Spiel bekommen“, monierte SSV-Coach Teodor Rus nach der Partie und ergänzte: „Erst gegen Ende der ersten Halbzeit sind wir wieder stärker geworden.“ Der Ausgleichstreffer, durch den bis dahin äußerst blassen Onesi Kuengienda, war dann jedoch erstklassig herausgespielt. SSV-Kapitän Pierre Eiberger schickte den schnellen Kongolesen auf die Reise und dieser blieb vor Gästeschlussmann Pendinger eiskalt (43.). Keine 120 Sekunden später hatte dann der Großteil der 1011 Zuschauer an der Reutlinger Kreuzeiche den Torschrei schon auf den Lippen, doch Marcel Avdic scheiterte aus drei Metern Torentfernung am starken Reflex von Pendinger im Tor der Gäste.

Nach dem Seitenwechsel spielten beide Mannschaften auf Sieg. Pforzheims Kushtrim Lushtaku verpasste nach 66 gespielten Minuten die erneute Führung für die Badener und dies sollte sich in der Schlussphase bitter rächen. Nach einem tollen Sololauf konnte Reutlingens Janick Schramm im Pforzheimer Strafraum nur durch ein vermeintliches Foulspiel gestoppt werden. Schiedsrichter Manuel Dürr aus Böblingen war sich seiner Sache jedoch sicher und zeigte auf den ominösen Punkt. Raphael Schneider übernahm Verantwortung und vollstreckte zur 2:1-Führung für die Hausherren (80.).

Entscheidung per Seitfallzieher

Pforzheim warf alles nach vorne, doch Reutlingen machte den Sack zu. Raphael Schneider markierte mit einem sehenswerten Seitfallzieher den 3:1-Endstand (89.). In der Nachspielzeit sah Pforzheims Denis Gudzevic dann noch wegen Ballwegschlagens die Ampelkarte, was seinen Trainer Gökhan Gökce ziemlich auf die Palme brachte, da er nun am Dienstag im Halbfinale des badischen Pokals gegen den FC Espanol Karlsruhe fehlen wird. „Ich denke, dass die Zuschauer ein gutes Spiel gesehen haben, in dem wir am Ende der etwas glücklichere Sieger waren“, brachte es SSV-Trainer Teodor Rus in der anschließenden Pressekonferenz auf den Punkt und verwies darauf, dass mit dem FSV Bissingen am Ostermontag ein anderes Kaliber an der Kreuzeiche auflaufen wird.