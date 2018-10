Kreisliga A1 Alb Römersteiner mit Start zufrieden

Region / puk

Nach neun Spieltagen liegt der FC Römerstein mit zwölf Punkten auf dem neunten Tabellenplatz und hat ein ausgeglichenes Torverhältnis von 19:19. „Wir sind bislang zufrieden, obwohl es eigentlich sechs Punkte mehr sein hätten müssen“, so Römersteins Trainer Andreas Lang, der vor Saisonbeginn mit seinem spielenden Co-Trainer und Torjäger Claudio Cerchia nach ihrem Engagement in Würtingen nach Römerstein wechselte: „Wir sind in Römerstein angetreten, um in den nächsten zwei Jahren mit den vielen jungen Spielern etwas aufzubauen.“ Derzeit ist es jedoch so, dass neben den jungen talentierten Akteuren der ein oder andere Routinier definitiv fehlt. „Wir müssen schauen, dass wir uns bis zum Jahresende durchbringen. Im neuen Jahr können wir dann voll angreifen und werden die Liga entsprechend aufmischen“, so die klare Ansage von Andreas Lang. Derzeit fehlen dem Römersteiner Trainerduo eine Menge an Spielern mit der nötigen Routine. So ist Torjäger Claudio Cherchia verletzt. Seine Kalkablagerungen im Knöchel sind sehr schmerzhaft, Trainer Lang hofft aber noch auf den ein oder anderen Einsatz bis zur Winterpause. Definitiv erst im neuen Jahr werden Kapitän Matthias Müller, die beiden Hummel-Brüder Tobias und Manuel und Daniel Hüttenberger wieder ins Spielgeschehen eingreifen. „Dann beginnt die Saison für uns so richtig“, so Andreas Lang, der mit der Arbeit seines derzeit weitgehend unerfahrenen Kaders zufrieden ist: „Im Training lassen die den Ball laufen und spielen einen richtig tollen Fußball. Im Spiel können wir es jedoch leider noch nicht immer richtig umsetzen und lassen uns zu schnell aus dem Konzept bringen“.

Morgen Römerstein zu Gast in Mehrstetten. „Mit unserem Remis zuletzt gegen den Tabellenführer wollen wir natürlich auch beim WSV etwas mitnehmen“, so Andreas Lang, der aber wohl auf keinen gelernten Stürmer zurückgreifen kann. Nach dem Gastspiel in Mehrstetten empfängt der FCR den SV Würtingen und diese ist dann für Andreas Lang ein ganz besonderes Spiel: „Ich hatte fünf tolle Jahre in Würtingen mit Höhen und Tiefen, aber sportlich waren wir immer gut. Die Trennung erfolgte nicht im Groll, vielmehr war es dann der Zeit etwas Neues zu machen“, so Andreas Lang, der dem SVW nach dem Spieler seiner Mannschaft genügend Punkte wünscht um unten rauszukommen. Saisonübergreifend hat die TSG Upfingen 18 Spiele gewonnen, ehe es für den Primus am vergangenen Spieltag ein 1:1-Remis setzte. Damit ist das Titelrennen wieder offen, beträgt der Upfinger Vorsprung vor dem FC Engstingen nun nur noch ein Punkt.