Schlechte Nachrichten für den A2-Ligisten TSV Riederich im Aufstiegskampf zur Bezirksliga Alb.

„Das Spiel SSV Rübgarten gegen den TSV Riederich vom 19. Mai der Kreisliga A2 Alb, welches durch den Schiedsrichter (beim Stand von 3:1 für Riederich) abgebrochen wurde, wird laut Sportgericht wegen Bedrohung des Schiedsrichters durch einen Zuschauer vom TSV Riederich mit 0:3 Toren für TSV Riederich als verloren gewertet“, teilte Bezirksvorsitzender Josef Haug mit.

Der Spielleiter des TSV Riederich, Frank Dengler, zeigte sich indes sehr verwundert. „Wir können das Urteil so in dieser Form nicht nachvollziehen und werden Berufung einlegen. Des Weiteren finden wir es auch sehr verwunderlich, dass das Urteil so schnell nach außen kommuniziert wurde, da es ja noch nicht rechtskräftig ist.“

Sollte das Urteil jedoch bestehen bleiben, würde der Rückstand des TSV Riederich auf den Tabellenführer TB Kirchentellinsfurt II auf sechs Punkte und 28 Tore und auf den aktuellen Relegationsplatzinhaber TSV Pliezhausen vier Punkte und 22 Tore anwachsen.