Fußball Riederich vor schwerer Aufgabe

Mosca, Follet und Brendle. Drei Spieler, die vergangenes Wochenende dem TSV Riederich Sorgen bereiteten, als der TV Unterhausen deutlich und vielleicht auch etwas überraschend gegen die Riedericher Gargin-Elf mit 3:0 gewann. Ein Ergebnis, das der TSV Riederich so sicher nicht geplant hatte. „Wir haben mit diesem Kader den Anspruch, in jedem Spiel drei Punkte zu holen“, sagt TSV-Coach Hakan Gargin und schiebt nach: „Unterhausen hat sich hinten reingestellt, gemauert und gekontert. Wir haben uns schwergetan und sind nicht durch die Abwehr gekommen. Dann kassierst du das 0:1 und willst mehr Druck machen. Dadurch haben wir mehr riskieren müssen und die Unterhäuser nutzten unsere Lücken geschickt aus.“

Doch die Saison läuft bis dato ganz ordentlich für die Heide-Kicker. Mit 15 Zählern stehen sie auf dem vierten Platz, punktgleich mit dem Nachbarn aus Glems. Am Sonntag kommt es dann zum Topspiel Dritter gegen Vierten, wenn der TSV Sondelfingen zu Gast ist. Gargin beschreibt die Sondelfinger Hohensteig-Jungs als „gute Individualisten“ und schätzt die Mannschaft.

„Sondelfingen ist eine Mannschaft, die mitspielen will. Sie sind für ihre Verhältnisse schwach gestartet, überzeugten aber zuletzt mit guten Ergebnissen, wir sind gewarnt“, empfindet Gargin. Personell kann der Spielertrainer des TSV auf alle seine Mannen zurückgreifen und hat somit ein Luxusproblem, speziell in der Offensive.

Aufsteiger unter sich

Im zweiten Sonntagskracher stehen sich der TSV Pliezhausen und der TSV Glems gegenüber. Die Elf um Thomas Schwend führt souverän die Tabellenspitze an, während sich die Glemser zuletzt einige Patzer erlaubten. Symbolisch dafür die knappe Auswärtsniederlage beim TSV Oferdingen. Möchten die Glemser weiterhin um die ersten beiden Plätze mitspielen, so wäre ein Sieg in Pliezhausen mit Sicherheit eine gute Grundlage. Doch Vorsicht, mit 33 erzielten Toren sind die Pliezhäuser besonders im Spiel in die Spitze brandgefährlich. Besonders Kevin Borek (zehn Saisontreffer) dürfte in diesem Spiel ein entscheidender Faktor sein.

Des Weiteren empfängt das Schlusslicht Sveti Sava Reutlingen die zweite Mannschaft des SSV Reutlingen Fußball. Die beiden Aufsteiger Rommelsbach und Unterhausen duellieren sich im Reutlinger Stadtteil, Rübgarten hofft beim TSV Betzingen auf weitere Punkte. Derbytime am Kusterdinger Wasserturm heißt es, wenn der TB Kirchentellinsfurt II zu Gast ist und im Kellerduell trifft die TG Gönningen auf den SV Walddorf.