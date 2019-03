TSV Riederich gegen

TSV Kusterdingen 3:1

Die Riedericher Heide-Kicker waren im ersten Pflichtspiel des Jahres die spielbestimmende Mannschaft. Den 0:0-Pausenstand konnte Kusterdingen seinem Schlussmann Mohammed Al Hasan verdanken, der etliche Torchancen von Hirning, Kern und Gönninger entschärfte.

Im zweiten Abschnitt „war es nur eine Frage der Zeit“, so Riederichs Trainer Hakan Gargin, bis die Hausherren in Führung gingen. Nach einer Hirning-Ecke sorgte Dominik Bahnmüller mit einem Eigentor für das 1:0 für die Hausherren (53.). „Nach der Führung sind die Kusterdinger auseinandergefallen. Doppelpass zwischen Gönninger und Hirning, Abschluss Hirning - 2:0 (57.). Das 3:0 erzielte der spielende Co-Trainer Akin Karakus per sehenswertem Fernschuss. Nach einem Konter erzielte der eingewechselte Youngster Leon Reichert den Ehrentreffer (84.). „Wir haben hochverdient gewonnen. Unsere Gäste wollten das gesamte Spiel über nichts von uns wissen“, empfand Gargin.

TSV Riederich: Schwittkowski, Karakus, Karamann, Euchner, Wurster (69. Dengler), Diegel (75. Suhta), Aliu, Kern, Hirning, Zink (64. Tüzün), Gönninger.

TSV Kusterdingen: Al Hasan, Zimmermann, Kuttler, Leicht, Deininger (66. Ott), Al Hasan (77. Reichert), Braun, Deuscher, Otto (15. Kemmler), Bahnmüller (85. Al Hasan), Dervisholli.

TSV Sondelfingen gegen

TSV Glems 0:1

Das waren drei ganz wichtige Zähler für den TSV Glems. Nach der 1:5-Klatsche gegen den Aufsteiger TV Unterhausen verbesserte sich die personelle Situation aber nicht. Giuseppe Bergamo flog nach einem Handspiel im Strafraum vom Platz und fehlte auch in der gestrigen Partie gegen Sondelfingen. „Ich gehe von drei bis vier Spielen aus“, sagte TSV-Coach Volker Joos.

Doch der Reihe nach an. Der erste Abschluss ließ nicht lange auf sich warten. Als der Glemser Außenbahnspieler Adrian Tasimder nach drei Spielminuten per Distanzschuss einfach mal abzog, wehrte zunächst Sondelfingens Schlussmann Sahin Cantürk ab und der richtig stehende Erkut Alici staubte zur Führung ab.

Die Folgeminuten waren geprägt von viel Ballbesitz und vor allem Torchancen der Sondelfinger. „Wir hatten heute einen überragenden Daniel Hildinger, der uns mehrmals den Sieg rettete“, lobte Volker Joos seinen Keeper. Joos musste aufgrund der Bergamo-Sperre umstellen und zog Kapitän Martin Franz in die Innenverteidigung. „Die Jungs haben das Defensiv ganz ordentlich gemacht. Es war eine kämpferisch gute Leistung“.

Auch nach dem Wechsel waren die Sondelfinger dem Ausgleich nahe. Fritz, Preniqi und Bennardo scheiterten aber am unüberwindbaren Hilinger. „Ein eher glücklicher Sieg, den wir aber gerne mitnehmen“, resümierte Joos nach dem Abpfiff.

TSV Sondelfingen: Cantürk, Geiger, Salici, Frolik, Lopes, Rohloff, Fritz (62. Hummel), Özkan, Bennardo, Preniqi (46. Walz), Burghardt.

TSV Glems: Hildinger, Reiff, Guttroff, Franz, Brückner, Jandt (89. Amendola), Länge (60. Joos), Schuster, Tasimder, Morankic, Alici.

TB Kirchentellinsfurt II gegen

TG Gönningen 4:0

Auch am gestrigen Sonntag herrschten am Faulbaum windige Verhältnisse, mit denen die Gastgeber aus Gönningen anfangs besser zurecht kamen. Mit dem Punktgewinn der vergangenen Woche im Rücken, begannen die Gönninger aggressiv und engagiert. Nach nur fünf Spielminuten wären die Gäste auch beinahe mit 1:0 in Führung gegangen, doch eine Abseitsstellung des Gönninger Stürmers wurde vom umsichtigen Schiedsrichter gut erkannt.

Einen langen Ball konnte Kapitän Phil Hombach gut mitnehmen und sah sich plötzlich alleinstehend vor dem Gönninger Tor, wo er keine Mühe hatte die Führung zu erzielen. (7.)

Danach nahm der TBK das Heft in die Hand, doch der unebene Platz und der starke Wind ließ kaum ein anschauliches Spiel zustande kommen. So dauerte es bis zur 32. Spielminute, als wieder ein langer Ball über die Abwehr Youngster Jauch erreichte, der sich im Zweikampf durchsetzen konnte und das Ergebnis auf 2:0 erhöhte. Für den A-Jugendlichen war es sein erster Saisontreffer im zweiten Pflichtspiel.

Auch nach der Pause bestimmte der TBK das Spiel, doch es dauerte schließlich bis zur 86. Spielminute, ehe der eingewechselte Oldie Lock mit einem Dribbling quer durch den Gönninger Strafraum den Deckel drauf machte. Mit dem Schlusspfiff erzielte Lock dann den 4:0-Endstand nach einer schönen Hereingabe von Durmus.

TB Kirchentellinsfurt II: Huber, Bierlmeier, Müller, Wagner (73. Lock), Akin, Durmus, Niebiosa, Rau, Stoffregen, Hombach, Jauch (65. Conigliaro).

TG Gönningen: Weimar, Werner, Weiß (54. Taege), Jörg, Glaunsinger, Heitzler (59. Linder), Votteler (46. Leigh), Denzel (63. Lauer), Stähle, Balog, Hascher.

SV Rommelsbach gegen

TSV Betzingen 0:3

„In der ersten Halbzeit war eher der Wind spielbestimmend“, nörgelte ein eher unzufriedener Rommelsbacher Trainer Peter Meinhardt.

Wobei die Gäste aus Betzingen den besseren Start erwischten. So waren es Jetter und Jarosik, die das Tor knapp verfehlten. Quasi mit dem Halbzeitpfiff schlenzten die Gäste eine Flanke von der rechten Außenbahn in die Gefahrenzone, Rückhalt Nico Sotosek parierte und Spielertrainer Meinhardt bugsierte das Kunstleder versehentlich ins eigene Netz - 0:1 (44.).

Im zweiten Durchgang machten die Rommelsbacher deutlich mehr Druck und hatten auch Chancen. Mihael Radosevic scheiterte am Aluminium, Plicka und Riefler am gut reagierenden Betzinger Schlussmann.

Und die Gäste? Beschränkten sich zunächst auf das Kontern. Mit Erfolg! Luca Schäfer zog nach einem langen Ball aus 30 Metern ab - 0:2 (75.). Auch das 0:3 von Giuliano Libeccio fiel aus einem Konter.

„Wir kassieren derzeit Tore, die sehr unglücklich sind. Ein unnötiges Eigentor und ein Tor aus 30 Metern. Ich hoffe, dass wir aus diesem Loch wieder rauskommen. Unterm Strich aber eine verdiente Niederlage“, bilanzierte Meinhardt.

SV Rommelsbach: Sotosek, Waidele (46. Kestel), Mete, Brüstle, Bornemann (46. Fleiner), Brüstle, Riefler, Meinhardt, Münz (60. Koller), Plicka (75. Gudovius), Radosevic.

TSV Betzingen: Libbecio, Schwend (85. Schenk), Nedele, Schwend, Eberle, Waurick (75. Weber), Jarosik, Libeccio, Scheffler (80. Walter), Jetter (66. Schäfer), Walter.

TV Unterhausen gegen

TSV Oferdingen 2:0

Eine wieder einmal sehr solide Leistung legte der TV Unterhausen an den Tag. Da ist auch Kommandogeber Andreas Zwickl sichtlich zufrieden: „Wir haben gut begonnen und frühzeitig die Tore gemacht. Es lief alles nach Plan“. Und das stimmte: Luka Brendle wurde per Steckpass tief in die Oferdinger Gefahrenzone geschickt und schloss aus wenigen Metern gekonnt zum 1:0 ab (7.). Nur zwei Minuten später war es wieder Brendle, der mit viel Klasse das 2:0 machte. Übrigens: Brendle ist mit 21 (!) Saisontoren auf Platz 1 in der Torjägerliste. „Die Oferdinger haben uns in der ersten Halbzeit spielen lassen. Ich hatte das Gefühl, dass die gar nichts von uns wollten“, so Zwickl.

Im zweiten Durchgang schaltete die Heim-Elf einen Gang zurück, ließ aber keine zwingenden Chancen zu. „Das einzige, was ich den Jungs vorwerfen kann, ist die Chancenverwertung. Das ist aber Meckern auf hohem Niveau“, schmunzelte Zwickl.

TV Unterhausen: Gerdemann, Mojsiliovic, Schmidt, Behrendt, Leitheim, Pflaum, Keppler (82. Beck), Brendle (86. Grund), Follet, Szymanski (73. Grauer), Grud.

TSV Oferdingen: Jahraus, Kunst, Skora (76. Gröner), Edeling (46. Binder), Kattin, Caliskan, Hettesheimer, Fischer, Klumpp (79. Alecci), Hagan (69. Ly), Ricardo Rodrigues Correia.

SV Sveti Sava Reutlingen gegen

SV Walddorf 1:6

Igor Mikota erzielte die Führung für die Hausherren, die bis zur Halbzeit Bestand hatte. „Nach dem Donnerwetter in unserer Kabine kamen die Jungs mit breiter Brust raus und belohnten sich“, so SVW-Manager Oliver Beck. Brian Mehmeti (2), Thomas Ammon (2), Lukas Bux und Max Schraitle sorgten für den deutlichen Sieg.

SV Sveti Sava Reutlingen: Ernst, Vesic, Chira, Moysidis, Maric (80. Moysidis), Heller, Schwab, Bagas (38. Avcu), Mikota, Karapantzos, Djaalali (75. Qasem).

SV Walddorf: Mohl, Mehmeti, Bah, Schraitle, Deile, Rudat (80. Wohlfarth), Stadelmaier, Ammon (80. Hustedt), Kießling (75. Schramm), Sowe (59. Bux), Petruv.