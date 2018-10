Fußball Riederich fertigt Sondelfingen ab

Region / Paul Stingel

TSV Pliezhausen gegen

TSV Glems 1:2

Nach äußerst schwacher Leistung musste der TSV Pliezhausen eine am Ende verdiente 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Glems hinnehmen. Die Gäste aus dem Metzinger Stadtteil waren von Beginn an das aktivere Team und setzten die Heimelf mit aggressivem Spiel unter Druck. Die Elf von Thomas Schwend ließ sämtliche Tugenden vermissen und hatte Glück, dass die Gäste nur durch ein Morankic-Tor (20.) zur Pause mit 1:0 führten.

In der Anfangsphase der zweiten Hälfte versuchten die Hausherren zwar Linie in ihr Spiel zu bekommen, doch durch zu viele unnötige Ballverluste und ein schlechtes Zweikampfverhalten blieb vieles auf der Strecke. Die Gäste hätten bis zur Mitte der zweiten Halbzeit gute Chancen das Ergebnis zu erhöhen, doch scheiterten sie entweder am überragenden TSV-Torhüter Öztürk oder vergaben kläglich. Mit der ersten Torchance glich der TSV Pliezhausen in der 75. Spielminute durch Marcel Weimer zum 1:1 aus.

Im Gegenzug gelang den Gästen durch Tasminder wieder die Führung zum 2:1. Bis zum Ende setzte die Heimelf alles auf eine Karte, doch es sollte an diesem Tag nicht gelingen. So blieb es am Ende beim verdienten 2:1-Auswärtssieg für den TSV Glems.

TSV Pliezhausen: Öztürk, Hermann, Weimer, Walz (83. Shoeibi), Hermann (68. Oswald), Retter (46. Günen), Bauer (83. Durmus), Borek, Weimer, Armbruster, Bäuerle.

TSV Glems: Hildinger, Vogel, Reiff, Krause (87. Jandt), Schuster (92. Hecht), Franz, Bergamo, März, Amendola, Tasimder (77. Fall), Morankic.

TSV Betzingen gegen

SSV Rübgarten 1:1

Der SSV Rübgarten und der TSV Betzingen teilten sich die Punkte. „In der ersten Halbzeit hätten wir zwei, drei Tore machen müssen.“, gab SSV-Abteilungsleiter Manfred Armbruster bekannt.

Erst in der zweiten Hälfte fielen die Tore: Der eigentlich in der zweiten Mannschaft spielende Justin Giorgis tauchte nach einem feinen Steckpass vor TSV-Schlussmann Libeccio auf und behielt die Nerven - 0:1 (67.).

„Wir waren in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft und müssen in der Nachspielzeit den bitteren Ausgleich hinnehmen. So kommt es, wenn du unten drin stehst“, wusste Armbruster. Für den eher glücklichen Ausgleich sorgte Betzingens Abwehrkante Moritz Wiesner, der kurz vor dem Schlusspfiff am Höchsten stieg und per Kopf einnickte.

„Schlussendlich bin ich mit der Leistung zufrieden“, bilanzierte Armbruster.

TSV Betzingen: Libbecio, Nedele, Schwend, Eberle, Berger, Waurick (73. Coelho), Wiesner, Libeccio, Conteh (67. Tunjic), Schäfer (62. Walter), Bornemann.

SSV Rübgarten: Grauer, Werner (80. Kuhn), Hauch, Bauer, Schäfer (85. Dai), Albien, Martinovic, Armbruster, Giorgis, Alkan, Grosz.

TSV Kusterdingen gegen

TB Kirchentellinsfurt II 2:1

Derbysieg hieß es nach dem Abpfiff in Kusterdingen. Aber für wen? Überraschend holten die Kusterdinger Raben den 2:1-Heimsieg gegen den Bezirksliga-Absteiger.

Es war ein Spiel, das nicht aus feinen Spielzügen bestand – vielmehr waren es ein Spiel, bei dem der Kampf im Vordergrund stand. Bereits nach zwei gespielten Minuten setzte Andreas Braun einen Freistoß auf den Kopf von Arbnor Dervisholli, der gekonnt einnickte. Danach war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, das hauptsächlich im Mittelfeld stattfand.

Vier Spielminuten nach dem Seitenwechsel war es dann erneut eine Standardsituation, die für Jubel sorgte: Der Kusterdinger Simon Leicht fälschte einen Freistoß unglücklich ins eigene Netz zum 1:1 ab. In der 76. Spielminute führte Kusterdingens Tobias Rösch einen Standard aus, den Dominik Bahnmüller zum 2:1 verwertete.

„Letztliche ein nicht unverdienter Sieg, der uns richtig gut tut. Wir können zumindest ein bisschen aufatmen“, resümierte der Vorlagengeber Rösch nach dem Abpfiff.

TSV Kusterdingen: Braun, Oesterle, Zimmermann, Kuttler, Leicht, Al Hasan (72. Reichert), Braun, Deuscher, Rösch, Dervisholli, Bahnmüller (85. Deininger).

TB Kirchentellinsfurt II: Schneck, Mägle, Schmidt, Wagner, Müller, Stoffregen, Hombach, Wagner, Akin (15. Walker), Conigliaro, Vasilopoulos.

TSV Riederich gegen

TSV Sondelfingen 4:0

Im Topspiel empfingen die Heide-Kicker den TSV Sondelfingen. Riederich wollte von Beginn an Wiedergutmachung nach der bitteren Niederlage vergangene Woche in Unterhausen. Nach nur neun Spielminuten wurde Zink im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte souverän selbst (9.). Der Rückstand ließ die Gäste aber zunächst kalt. Nach einem Abpraller wurde der Sondelfinger Stürmer ebenfalls im Sechzehner gefoult - wieder Strafstoß. Jedoch entschärfte Schwittkowski den eher schwach getretenen Elfmeter (15.).

Anschließend wurden die Gastgeber spielbestimmender. Nach einem schönen Solo von Toni Gönninger auf der rechten Außenseite legte dieser den Ball auf den eingelaufenen Hirning, der auf 2:0 erhöhte (28.). Nur vier Spielminuten später segelte der Ball - nach einer Ecke von Hirning - ins Sondelfinger Tor zur 3:0-Führung für Riedrich. Damit nicht genug. Tüzün schaltete bei einem Freistoß schnell, schickte Hirning in die Gasse, der seinen lumpenreinen Hattrick mit einem Flachschuss vollendete.

Die zweiten 45 Minuten wurden von Mittelfeldgeplänkel dominiert. Vereinzelte Chancen, unter anderem von Gönninger (57.) und Karakus (67.), wurden liegengelassen. Auch Sondelfingen versuchte noch den Anschluss zu erzielen. Letztlich blieben sie gegen die starke Riedericher Defensivabteilung aber glück- und torlos. Der TSV Riederich siegte verdient mit 4:0 und steht nun auf dem zweiten Tabellenplatz.

TSV Riederich: Schwittkowski, Karakus, Hirning, Zink, Tüzün (64. Kern), Diegel, Aliu (46. Tatarnikov), Euchner, Dengler (75. Dilek), Suhta, Gönninger (73. Bahadir).

TSV Sondelfingen: Cantürk, Geiger, Lopes, Salici, Halilaj, Zipperle, Fritz (77. Mayer), Morad, Tavakol (55. Koch), Preniqi (63. Istrefi), Burghardt.

SV Rommelsbach gegen

TV Unterhausen 1:4

„Das Spiel hätte auch nach hinten losgehen können“, meinte TVU-Coach Andreas Zwickl und schob nach: „In den ersten zehn Spielminuten haben wir vieles vermissen lassen. Rommelsbach hätte früh mit 2:0 führen können“. Doch so kam es nicht. Der frühe Doppelpack von Sascha Behrendt (21./36.) sorgte für Ruhe auf dem Platz. „ Die Tore haben wir ganz ordentlich rausgespielt. Balleroberung und dann ab in die Spitze“, schilderte Zwickl.

In der zweiten Halbzeit kam der Mitaufsteiger Rommelsbach durch Sven Riefler kurz nach Wiederanpfiff auf 1:2 ran, acht Spielminuten später lenkte Felix Brüstle ins eigene Netz – 1:3. In der Schlussphase setzte SVR-Trainer Peter Meinhardt alles in die Offensive, wurde dabei klassisch ausgekontert und so war es Andreas Grauer, der in der 77. Spielminute auf 4:1 erhöhte.

„Das waren drei ganz wichtige Punkte. Wir gingen mit viel Respekt nach Rommelsbach, da sie zu Hause bisher eine gute Bilanz haben. Ich bin zufrieden mit meiner Mannschaft“, so Zwickl.

Beeindruckend: Der TVU ist nach dem 10. Spieltag auf Rang drei, punktgleich mit Riederich und Glems.

SV Rommelsbach: Krause, Pezic, Schrade, Kern (46. Fleiner), Brüstle, Seidl, Kestel, Riefler, Eskütt (46. Waidele), Neumann (46. Kämpf).

TV Unterhausen: Gerdemann, Kick, Mojsiliovic, Wagner, Schmidt, Grauer, Behrendt, Leitheim, Keppler (67. Lahmidi El Founti), Brendle, Follet.

SV Sveti Sava Reutlingen gegen

SSV Reutlingen Fußball II 3:0

Extrem wichtige und eher unerwartete drei Zähler holte auch der SV Sveti Sava Reutlingen. Durch einen verdienten 3:0-Heimerfolg geben die Serben die Rote Laterne erstmals an die TG Gönningen ab.

Nach einer spielerisch schwachen ersten Halbzeit legte der SV Sveti Sava im zweiten Durchgang los wie die Feuerwehr und so waren es Adrijan Cetojevic (58.), Dorel-Adrian Chira (76.) und eine Minute vor Abpfiff Spielertrainer Vergoulakis Karapantzos, die den Spielstand auf 3:0 schraubten.

Ein Befreiungsschlag? Wer weiß, kommenden Sonntag reisen die Serben zum Tabellendritten TV Unterhausen.

SV Sveti Sava Reutlingen: Bechtsoudis, Qasem, Chira, Moysidis, Schimanski, Moysidis, Heller, Samra, Passolt, Bein, Djaalali.

SSV Reutlingen II: Kabs, Sparrer, Boutaba (69. Sleii), Alici, Foka (42. Sanz de Andino Rodríguez), Androsch, Llarena Tellechea, Verdes, Bauer (88. Sanz de Andino Rodríguez), Ates, Wisozki.

SV Walddorf gegen

TG Gönningen 2:0

Ein wichtiger Schritt für den SV Walddorf. „In der ersten Halbzeit hatten wir gefühlte 80 Prozent Ballbesitz und müssen eigentlich mit einem höheren Ergebnis in die Pause gehen“, meinte SV-Trainer Panagiotis Totskas. In der 40. Spielminute wurde es dann gefährlich: Nach einem Standard von Walddorf wehrte Gönningens Torwart Tim Weimar den Ball ab und so war es Fabian Gaiser, der im Nachschuss das 1:0 erzielte.

„Im zweiten Durchgang hat meine Mannschaft den Faden verloren“, gab Totskas bekannt. Gönningen hatte den Ausgleich auf dem Fuß, vergab jedoch kläglich. In der 87. Spielminute dann die Kopie des ersten Treffers: Freistoß Walddorf, Weimar wehrte ab und Gaiser schob ein.

„Wir haben Moral bewiesen und letztlich verdient den Dreier geholt“, resümierte Totskas.

SV Walddorf: Mohl, Schraitle, Jüttner, Mehmeti, Rudat, Rau, Burkhardt, Gaiser, Deile, Becker (80. Schraitle), Kießling (71. Ringwald).

TG Gönningen: Weimar, Taege, Werner (45. Höschle), Cristobal Chico, Weiß (80. Bulgar), Heitzler, Götz, Votteler (39. Dworowski) (45. Linder), Denzel, Stähle, Leigh.