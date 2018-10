Oberliga Richtungsweisende Partie ohne Rus

Reutlingen / Wolfgang Gattiker

Am heutigen Samstag findet an der Kreuzeiche das Oberliga-Verfolgerduell SSV Reutlingen Fußball (24 Punkte) gegen Bahlinger SC (23) statt. Die Südbadener vom Kaiserstuhl begannen mit sechs Spielen ohne Niederlage (fünf Siegen), darunter ein 2:1 gegen Topfavorit Stuttgarter Kickers, ein 7:0 in Friedrichstal und ein 5:0 in Neckarsulm, ehe der BSC in Linx 0:3 verlor.

Bahlingens Trainer Dennis Bührer atmete auf: Nach drei Niederlagen gab es ein 2:0 gegen den SV Spielberg. Stützen der Rot-Weißen sind die Neuzugänge Faiz Gbadamassi (FC Homburg), Rico Wehrle und Maximilan Faller (beide SC Freiburg II), Erich Sautner, Walter Adam, Felix Higl, Anthony Mbem-Som und Santiago Fischer.

Beim SSV Reutlingen fehlt Cheftrainer Teodor Rus, der zur Beerdigung seiner überraschend verstorbenen Mutter per Auto nach Rumänien fuhr (siehe Info).

Grimminger hat Kommando

Daher gibt Co-Trainer Volker Grimminger heute die Kommandos, der Fußball rückt für Rus logischerweise an die zweite Stelle. Grimminger meint: „Ich sehe ein richtungsweisendes Spiel. Der Sieger setzt sich oben fest, der Verlierer rutscht ab. Der Bahlinger SC ist für mich spielerisch die beste Mannschaft dieser Oberliga. Ich habe einige Spiele auf Video gesehen. Das ist ein harter Brocken, aber wir wollen zu Hause ungeschlagen bleiben. Wir waren in der Offensive in Göppingen harmlos, hierbei muss sich etwas ändern.“

Teodor Rus bilanzierte vor seiner Pkw-Fahrt nach Rumänien: „Unsere Einstellung in Göppingen war okay, aber nicht bei allen Akteuren. Manche denken wohl, man könne mit 80 Prozent auch noch gewinnen. Das geht aber nicht. Wir müssen immer in dieser ausgeglichenen Liga 100 Prozent abrufen, um den Dreier einzufahren.“

Rus ergänzt: „Vorne fehlten uns Durchschlagskraft und Ballsicherheit. Meine Spieler waren bemüht, aber wir hatten kaum Chancen. Die Bahlinger haben sich gefangen. Wir müssen uns in allen Bereichen verbessern, dürfen uns keine Geschenke mit Ballverlust wie in Göppingen leisten.“ Beim SSV rückt Filip Milisic für Jonas Vogler wieder ins Abwehrzentrum, aber der Einsatz von Marcel Avdic (Ischias-Prellung) ist fraglich. Es fehlen der gesperrte Cristian Giles Sanchez (der Einspruch gegen die lange Sperre läuft), Raphael Schneider (Faserriss, er beginnt am Montag mit Joggen) und Luca Wöhrle (alte Verletzung am Oberschenkel aufgebrochen). Laut Rus muss der SSV zu Beginn der englischen Woche (WFV-Pokal am Mittwoch in Crailsheim) mehr spielerische Akzente setzen, sich mehr Chancen erspielen und eine bessere Auswertung selbiger an den Tag legen. Die Tabellenspitze liegt eng zusammen: Stuttgarter Kickers und FC Villingen je 25 Punkte, FSV Bissingen und SSV Reutlingen je 24, Bahlinger SC 23 – dann kommen Nöttingen, Freiberg/Neckar und Ilshofen mit je 21 Punkten. Rus vertraut seinem „Co“ Grimminger, der auf derselben Wellenlänge funkt. Pierre Eiberger meint: „Wir müssen die Fehler abstellen und vorne gefährlicher werden.“