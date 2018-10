Fußball Reutlinger Pflichtsieg mit Schönheitsfehler

Reutlingen / Matthias Jedele

Sichtlich erleichtert verließen die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen am Samstagnachmittag das Kreuzeiche-Stadion. Und sie hatten auch allen Grund dazu, denn nach der bitteren 0:5-Klatsche in der vergangenen Woche beim FC Nöttingen zeigten die 05er Charakter und fertigten die Gäste vom SV Oberachern mit 5:1 ab. Dabei zeigten die Rus-Schützlinge vor 1167 Zuschauer im ersten Durchgang ein wahres Offensivfeuerwerk und ließen den Gästen aus dem Ortenaukreis nicht den Hauch einer Chance. Einziger Wehrmutstropfen war die Gelb-Rote Karte für Reutlingens Innenverteidiger Filip Milisic in der Nachspielzeit, für das zu frühe Ausführen eines Freistoßes auf Höhe der Mittellinie. Tom-Patrick Schiffel eröffnete nach zehn gespielten Minuten den Torreigen, als er auf der linken Angriffsseite durchbrach und den herausstürmenden SVO-Torhüter Pendinger gefühlvoll überlupfte. In der Folgezeit hatten die Reutlinger etliche Chancen, doch auf den zweiten Treffer mussten die Hausherren bis zur 31. Minute warten. Tim Schwaiger zirkelte einen Freistoß aus 22 Metern Torentfernung unhaltbar ins Netz. Fünf Zeigerumdrehungen später stand erneut Schwaiger im Mittelpunkt des Geschehens, als er jenseits der imaginären 20-Meter-Linie einfach abzog und das Spielgerät im linken unteren Toreck einschlug. Kurz vor der Halbzeitpause stellte Marcel Avdic auf 4:0. Die Nummer 20 des SSV verwandelte einen an ihm verschuldeten Strafstoß souverän (42.).

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Reutlinger verständlicherweise etwas das Tempo aus der Partie. Trotzdem hatten die Gastgeber jede Menge Torchancen. Dominic Sessa erzielte per Strafstoß, der eingewechselte Jannick Schmitt war gefoult worden, das 5:0 (64.).

Rus kündigt Strafe an

In der Schlussphase hatten die Gäste etwas mehr vom Spiel und kamen so durch Timo Schwenk noch zum Ehrentreffer. „Wir haben die richtige Reaktion gezeigt, die Mannschaft hat einfach Charakter“, war. Reutlingens Sportlicher Leiter, Giuseppe Ricciardi, sehr zufrieden mit dem Auftreten seines Teams. So sah das auch SSV-Kapitän Pierre Eiberger: „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt und haben es im zweiten Durchgang dann etwas ruhiger angehen lassen.“ Einerseits glücklich, andererseits angefressen zeigte sich SSV-Trainer Teodor Rus nach der Partie: „Wir haben richtig starke 45 Minuten gezeigt, in denen wir eine gute Mischung aus hohem Pressing und einer soliden Defensivstellung gefunden haben. Die Gelb-Rote Karte von Filip Milisic ärgert mich. So darf man sich nicht verhalten und das wird auch intern noch eine hohe Strafe geben.“