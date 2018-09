Fußball Reutlinger Derby als Topspiel

Region / rajo

Das Topspiel in der Fußball-Bezirksliga Alb steigt am kommenden Wochenende zwischen den Mannschaften der TSG Young Boys Reutlingen und dem SV Croatia Reutlingen. Der letztjährige Landesligist Young Boys möchte in dem Reutlinger Stadtderby weiter Punkte sammeln. Die Mannschaft um Trainer Giuseppe Farinella und Ex-Profi Jürgen Mössmer ist Tabellendritter und holte aus den letzten vier Bezirksligaspielen die Maximalausbeute von zwölf Punkten. Dabei trafen die Ringelbachkicker, um Tortorjäger Panagiotis Nakos (mit zehn Treffern führender der Torschützenliste) 16 Mal in die gegnerischen Maschen. „Wir sehen uns als Favorit. Ich gehe von einem Sieg aus“, sagt YB-Chef Thorsten Bauer. Die Mannschaft und das Trainerteam hat sich gut auf den Gegner eingestellt und möchte die Erfolgsserie fortsetzen. „Unabhängig von dem kommenden Spiel müssen wir in unserer jetzigen Besetzung sowieso den direkten Wiederaufstieg anpeilen“, gibt Bauer das Saisonziel aus. Dagegen formuliert Croatias Spielleiter Josip Micic ein ähnliches Vorhaben und kennt die Stärken der YB-Spieler. „Unsere Abwehr ist bestens besetzt und durchaus in der Lage Nakos, welcher selbst schon für uns spielte, in seinen Aktionen zu stoppen.“

Große Kulisse erwartet

Für die Spieler von Croatia und deren mitgereisden Zuschauer wird das Spiel ein echtes Highlight, in der noch jungen Saison sein. „Wir freuen uns wahnsinnig auf das Spiel und die Kulisse. Wir rechnen mit drei- bis vierhundert Zuschauern. Wir sind gut drauf und versuchen Alles um das Derby zu gewinnen“, so Micic, der aufgrund der vielen Derbys von der stärksten Bezirksliga seit langem spricht. Beide Mannschaften kennen sich bestens. Auch bei Croatia steht mit Torjäger Ante Galic ein ehemaliger Young Boys Spieler im Kader. Mit dem SV Croatia Reutlingen gibt der Tabellenführer der Bezirksliga seine Visitenkarte im Reutlinger Stadtteil Ringelbach ab. Croatia ist aktueller Bezirkspokalsieger und wird von vielen regionalen Fußballexperten als haushoher Meisterschaftsfavorit gehandelt. Die Dietwegkicker schlossen die letzte Saison als Dritter ab. „Wir wollen besser abschneiden, als dies letzte Saison der Fall war“, gibt Micic die deutliche Richtung vor.

TuS ohne Teixeira-Rebelo

Die TuS Metzingen, mit acht Zählern auf dem achten Rang empfängt den Elften TV Derendingen. Die Metzinger um Trainer Claudio Mastrangelo, zeigten am vergangenen Wochenende beim 1:1-Unentschieden in Wittlingen eine gute Leistung. Einziges Manko war in einer hart umkämpften Partie eindeutig die Chancenverwertung. Besonders in der ersten Halbzeit waren die Gäste aus der Sieben-Keltern-Stadt die klar bessere Mannschaft, verpassten es aber zu oft den entscheidenden Pass zu spielen. Somit möchte man gegen Derendingen wieder einen Sieg einfahren, um den Abstand an die oberen Tabellenregionen zu wahren. Dabei muss die TuS ohne ihren Leistungsträger Telmo Teixeira-Rebelo auskommen, der in Wittlingen wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte sah.

Der zuletzt in seinen Leistungen arg schwankende TSV Dettingen empfängt den FC Rottenburg. Obwohl man nur zwei Pünktchen aus den letzten drei Spielen holte, stimmte in Hirrlingen am vergangenen Wochenende, die Leistung und die Einstellung. „Wir waren die bessere Mannschaft. Da hätten wir einen Sieg verdient gehabt“, resümierte Dettingens Trainer Emir Satorovic nach dem Spiel. Mit den Gästen aus der Domstadt gastiert der Tabellenzweite, punktgleich mit 13 Punkten, wie der Spitzenreiter Croatia. im Neuwiesenstadion.

Der TSV Wittlingen muss bei der SG Reutlingen antreten. Dabei kommt es zum Duell zwischen dem Tabellenfünften Reutlingen und den sechstplatzierten Älblern. Die Formkurve der Wittlinger zeigt mit zuletzt sieben geholten Punkten aus drei Spielen deutlich nach oben.

Zainingen unter Druck

Bereits am morgigen Samstag empfängt der SV Zainingen den SV Hirrlingen. Die Zaininger um Chef-Trainer Ralf Luik rangieren mit vier Punkten aus den letzten sechs Partien auf dem vorletzten Tabellenplatz und benötigen dringend Punkte um sich aus den unteren Regionen zu befreien. Dagegen peilen die Gäste aus dem Landkreis Tübingen mit zehn Zählern die Tabellenspitze an. Die Hirrlinger Elf ist noch immer ungeschlagen und daher Favorit bei den personell arg gebeutelten Römersteinern.