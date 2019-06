Ausgeträumt. Nach der 1:3-Niederlage in der zweiten Relegationsrunde gegen den SV Seedorf (Vizemeister Schwarzwald) geht der SV Croatia Reutlingen auch in der nächsten Saison in der Bezirksliga Alb auf Punktejagd. Dabei hatten die Kicker vom Dietweg insbesondere im ersten Spielabschnitt mehr von der Partie, mussten aber wieder einmal einem Rückstand hinterherlaufen. Nach einer knappen Viertelstunde Spielzeit bekamen die Reutlinger den Ball im eigenen Strafraum nicht geklärt, und so stand SVS-Kapitän Christoph Müller völlig blank, der aus der Drehung sehenswert vollendete.

Früher Rückstand

Croatia antwortete mit wütenden Angriffen und belohnte sich damit prompt. Nach einem langen Ball ließ Tomislav Cilic seinen Gegenspieler gekonnt ins Leere rutschen, um anschließend auch noch SVS-Keeper Fabian Dittmer zu überwinden. Auch danach hatte Croatia mehr vom Spiel, doch klare Chancen sollten für die Michnia-Elf nicht mehr herausspringen.

„Wir sind mit viel Enthusiasmus in die Pause gegangen. Auch nach Wiederanpfiff hatten wir mehr vom Spiel, doch dann verteilen wir eben zwei Geschenke, und die brechen uns das Genick“, analysierte Croatia-Cheftrainer Robert Michnia nach der Partie.

Grgic nicht auf der Höhe

Dabei spielte der Reutlinger Kommandogeber auf die beiden folgenden Gegentore an, bei denen Croatia-Schlussmann Denis Grgic äußerst unglücklich aussah.

Beim 2:1 für Seedorf eilte kurz zuvor Grgic nach einem langen Ball aus seinem Gehäuse und wollte in bester Liberomanier mit dem Kopf klären. Dies misslang ihm jedoch völlig, und seine Abwehr landete genau auf dem Kopf von SV-Angreifer Darius Gutekunst, der mühelos den Ball ins leere Tor beförderte.

Fortan fehlte dem Alb-Vizemeister der Mut und vielleicht auch etwas die Kraft, um Seedorf vor ernsthafte Probleme zu stellen. Spätestens nach dem Platzverweis für Dominik Soldo (78.) und dem 3:1 durch einen verwandelten Strafstoß von Christoph Müller (82.) war die Partie entschieden. Auch hier stand Keeper Grgic zuvor im Mittelpunkt des Geschehens, als er sich mit seinem Mitspieler Mateo Pavic nur unzureichend absprach und so den Seedorfer Angreifer Gutekunst zu Boden brachte. In der Schlussphase flog dann noch SVS-Angreifer Gutekunst mit der Ampelkarte vom Platz, was sich aber nicht mehr auf den Spielstand auswirken sollte.

„Wir haben taktisch und kämpferisch sehr diszipliniert gespielt und mit Blick auf die kompletten 90 Minuten auch nicht unverdient gewonnen“, zeigte sich SVS-Spielertrauner Tobias Bea zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, die nun am kommenden Sonntag in Darmsheim auf die Sportfreunde aus Gechingen trifft und so um den letzten Startplatz der Landesliga-Saison 2019/20 kämpft.

Für Croatia Reutlingen geht es nun ab sofort in die Sommerpause und in gut vier Wochen steht der Auftakt zur neuen Bezirksliga-Saison an.

So spielten sie

SV Seedorf: Dittmer – Heim, Scheck, Bea, Heizmann, Müller (84. Grimmeißen), T. Haag, Ritzel, J. Haag (75. Wernz), Gutekunst, Kitiratschky.

SV Croatia Reutlingen: Grgic – Soldo, Semere, Cilic, Jelcic (75. Galic), Nikolovski (68. Mamic), Bubalo (81. Silic), Petrovic, Pavic, Nicolaci, Gerdes.

Zuschauer: 650 in Gosheim

Schiedsrichter: Alexander Nipp, Robin Strauß, Alexander Hoch (SRG Sigmaringen)