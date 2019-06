Es gibt Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Im entscheidenden Relegationsspiel zur Kreisliga A2 Alb avancierte der Torhüter von CP Reutlingen, Nelson Martins da Costa, zum Mann des Spiels, als in der Schlussphase der regulären Spielzeit und in der Verlängerung seine Mannschaften mit zahlreichen Paraden in der Partie hielt, um sich dann im anschließenden Strafstoßschießen, mit zwei gehaltenen Elfmetern, ein Platz in den Geschichtsbüchern von CP Reutlingen zu sichern.

Doch der Reihe nach. Auf dem Sportgelände des SV Walddorf ließen beide Teams in den ersten 45 Minuten die Durchschlagskraft in der Offensive vermissen. Zwar näherte man sich das eine oder andere Mal gefährlich dem gegnerischen Tor, doch meistens fehlte die Präzision im Abschluss. Die beste Chance im ersten Spielabschnitt vergab SG-Stürmer Sebastian Hausch, dem das Kunststück gelang, dass er einen fallengelassenen Ball von CP-Keeper Martins da Costa über das leere Tor bugsierte (29.). Auf der Gegenseite hatten die portugiesischen Anhänger dann den Torschrei schon auf den Lippen, als der Ball im Netz der SG lag, doch das Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits (38.).

Die Kicker aus dem Reutlinger Stadtteil Orschel-Hagen hatten dann zu Beginn der zweiten Hälfte mehr vom Spiel und hätten eigentlich nur Sekunden nach Wiederanpfiff in Führung gehen müssen, als ein langer Ball von CP-Innenverteidiger Simon Thumm nur unzureichend geklärt werden konnte und Hausch anschließend an der starken Reaktion von Martins da Costa scheiterte. Nach einer knappen Stunde stand der CP-Keeper erneut im Mittelpunkt des Geschehens. Einen langen Ball bekam er in Bedrängnis nicht vollständig unter Kontrolle, und so fiel das Spielgerät vor die Füße von Oliver Zawierucha, der aus kurzer Distanz ins leere Tor zur SG-Führung (56.) einschob. Da halfen im Anschluss auch die wütenden Proteste der Portugiesen nicht. „Die Flanke kommt rein, ich schnapp mir den Ball und werde von hinten von einem SGler umgestoßen“, schilderte da Costa die Situation nach dem Spiel. Der Treffer zählte allerdings, und so musste die Konietzny-Elf einem Rückstand hinterher laufen. Allerdings nur knappe fünf Minuten. Da schnappte sich der CP-Spielertrainer das Spielgeräte, tanzte einen SG-Verteidiger mit nur einer Körperdrehung aus und hämmerte dann den Ball anschließend mit enormer Wucht ins lange Eck (61.).

Die Partie drohte nun zu Gunsten der Portugiesen zu kippen, doch mit fortlaufender Spieldauer ließen deren Kräfte immer mehr nach und so musste Martins da Costa in der 90. Minute sein ganzes Können auspacken, um den Rückraumkracher von SG-Kapitän Benjamin Stähle zu entschärfen. „Die Jungs waren einfach platt, und wir konnten uns nur durch eine kämpferische Leistung in die Verlängerung und dann in das anschließende Elfmeterschießen retten“, gab Konietzny zu Protokoll.

Entscheidung vom Punkt

Bevor es zum Shoot-Out vom Punkt kam, scheiterte die SG-Offensive allerdings noch am überragenden CP-Schlussmann oder am eigenen Unvermögen. So rutschten Viktor Braun und Sebastian Hausch in der dritten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung im gegnerischen Fünfmeterraum einfach am Ball vorbei und sechzig Sekunden später hämmerte der eingewechselte Sebastian Sorg den Ball aus zwölf Metern über das leere Tor. Im Elfmeterschießen entschärfte Martins da Costa, der gestern nach der Partie seine Fußball-Karriere beendete, dann die ersten beiden Versuche von David Mojsisch und Sebastian Hausch. Somit ebnete er den Weg für den ersten A-Liga-Aufstieg der CP-Vereinsgeschichte. „Fußball kann so bitter sein. CP schießt in 120 Minuten keine zweimal richtig auf unser Tor und wir bringen vorne den Ball einfach nicht rein“, sagte ein sehr enttäuschter SG-Spielertrainer Alexander Röstel.

Freude pur hingegen beim neuen alleinigen CP-Cheftrainer Fabio Marino: „Wir wollten das 1:1 irgendwie über die Zeit bringen und uns ins Elfmeterschießen retten. Dass es dann dort so gut für uns lief, ist einfach großartig.“