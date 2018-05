SSV Reutlingen Fußball Pleite nach zwei Elfmeter-Fahrkarten

Reutlingen / Von Matthias Jedele und Alexander Mareis

Wer zwei Foulelfmeter verschießt, per Kopfball den Pfosten trifft (Kuengienda in der 59. Minute) und dann bei den seltenen gefährlichen Aktionen des Gegners im eigenen Strafraum nicht auf Höhe des Geschehens ist, tut sich schwer, ein Spiel zu gewinnen. Diese Binsenweisheit musste gestern Abend der SSV Reutlingen Fußball in der Oberliga Baden-Württemberg bei der 1:2-Heimniederlage gegen den SV Spielberg erfahren. Die Gäste aus dem Karlsbader Gemeindeteil im südlichen Landkreis Karlsruhe verbuchten an der Kreuzeiche drei wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg und glichen auch ihre Bilanz gegen die Achalmstädter (jetzt fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen in zwölf Duellen) aus.

Misslungener Elfmeter

Vor allem der von Raphael Schneider in der 89. Minute verschossene Foulelfmeter war ein Ärgernis für die SSV-Fans und für Spielbergs Oberliga-Abstiegskampfrivalen gleichermaßen. Nachdem er seinen ersten Versuch verwandelt hatte, wegen zu früh in den Strafraum gelaufener Mitspieler aber zurückgepfiffen wurde, vermasselte Schneider die zweite Ausführung mit einem kraftlosen Schüsschen in die Tormitte. SVS-Keeper Yannik Dressler wehrte trotzdem nur unzureichend ab und gewährte Schneider somit eine Nachschusschance, die der Reutlinger ausließ, weil er stümperhaft über den Ball schlug. Dies dokumentierte eindrucksvoll den inkonsequenten Torabschluss gepaart mit defensiver Trägheit nach dem Seitenwechsel auf Reutlinger Seite. Die harmlosen Badener ließ man zwei Mal gönnerhaft im eigenen Strafraum gewähren und kassierte daraus die beiden leicht vermeidbaren Gegentreffer.

Schon in der 40. Minute hatten die Rus-Schützlinge einen Strafstoß verballert, als Onesi Kuengienda zwar halbwegs platziert und nicht zu kraftlos halbhoch schoss, allerdings dabei keinerlei Täuschungsmanöver wagte und der Gästekeeper es einfach hatte, die richtige Ecke zu erahnen. Das Reutlinger Führungstor durch Lukas Hartmanns (41.) erstes Saisontor nach feinem Steckpass von Kuengienda konnte sich sehen lassen, doch die ansonsten nachlässige Chancenverwertung und das katastrophale Abwehrverhalten machten einen Erfolg zunichte. Kein Wunder, dass SSV-Trainer Teodor Rus hinterher stinksauer war: „Mit solchen Auftritten machen wir uns das kaputt, was er zuletzt aufgebaut hatten. Ich plane mit einigen Spielern nicht mehr und werde ihnen dies auch mitteilen, weil sie zwar Ansprüche auf Einsatzzeiten stellen, aber kein Oberliganiveau aufweisen. Wiesner und Kuengienda werden uns verlassen, mit Kunz sind wir im Gespräch. Plattenhardt und Di Biccari würde ich gerne beim SSV halten.“

Spielbergs Trainer Tobias Winter atmete auf: „Endlich hatten wir das Glück, das uns oft fehlte. Wir haben durch diesen wichtigen Dreier zwei Ränge im Tabellenkeller gutgemacht und hoffen weiter auf den Klassenerhalt.“