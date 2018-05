Oberliga Pieringers erster Doppelpack ärgert den Aufstiegsanwärter

Reutlingen / Giovanni De Nitto / Alexander Mareis

Ein anderes Gesicht als noch am Dienstagabend, als eine bittere und unnötige 1:2-Heimpleite gegen den als Vorletzten angereisten SV Spielberg kassiert wurde, präsentierten sich die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen gestern Abend vor 1150 Zuschauern an der Kreuzeiche. Gegen den Tabellenzweiten FC Villingen gelang nach einer abwechslungsreichen Partie ein 2:2-Unentschieden. Und es war sogar mehr drin.

SSV-Trainer Teodor Rus sah dennoch Licht und Schatten: „Die erste Viertelstunde haben wir leider verschlafen. Dann aber hat meine Mannschaft eine Reaktion auf das schwache Spiel gegen den SV Spielberg gezeigt. Missfallen hat mir, dass wir zwei Mal in Rückstand gerieten, was unnötig war. Scheinbar braucht meine Truppe stets ein Gegentor, um aufzuwachen“, meinte der Übungsleiter.

Erster Doppelpack

In der Tat: In beiden Fällen war es der junge Marvin Pieringer, der mit seinen beiden Treffern in der 28. und 69. Minute die Gästeführung egalisierte. „Für mich war es der erste Oberliga-Doppelpack meiner Karriere. Wichtig war, dass wir Charakter gezeigt haben und zwei Mal zurückgekommen sind.“

Bei seinem ersten Treffer profitierte der 18-jährige Angreifer, der in der neuen Saison beim Regionalligisten SC Freiburg stürmen wird, von einem krassen Missverständnis der in dieser Szene extrem schlafmützigen Villinger Abwehr. Tor Nummer zwei sah einen wuchtigen Kopfball, der Gästekeeper Christian Mendes vor unlösbare Probleme stellte. Paradoxerweise hatten auch die schwarz-weißen Schwarzwälder einen Doppeltorschützen in ihren Reihen, der ebenfalls Beihilfe von der gegnerischen Hintermannschaft erhielt. Beim Schock in der 3. Minute, als Benedikt Haibt mit seinem achten Saisontreffer vor SSV-Keeper Milan Jurkovic flach ins rechte Eck schoss, profitierte der Villinger von einer schlecht sortierten SSV-Abwehr, die mit einem einzigen Pass ausgeschaltet war und den Konter des Regionalliga-Aspiranten nicht unterbinden konnte.

Sein zweites Erfolgserlebnis verbuchte auch Haibt per Kopf und erfreute sich in dieser Situation an ausreichend freiem Platz, sodass er aus kurzer Distanz einnicken konnte (60.).

Elfmeter gefordert

Kurz zuvor hatte es allerdings Aufregung auf der SSV-Bank gegeben. Niang hatte den Ball im Gehäuse der Friedengrund-Kicker untergebacht, wurde aber von Schiedsrichter Hafes Gerspacher zurückgepfiffen. Die Reutlinger haderten nicht nur wegen dieser umstrittenen Abseitsszene mit dem Pfeifenmann. „Das Foul an Plattenhardt war ein klarer Elfmeter und auch eine weitere Situation im Villinger Strafraum war nicht hasenrein. Ich bin stinksauer“, schimpfte SSV-Fußball-Vorsitzender Michael „Dino“ Schuster, dessen Schwarz-Rot-Weiße gestern ohne den verletzten Pierre Eiberger auskommen mussten.

Zufriedener war da schon FCV-Trainer Jago Maric. „Das Wichtigste ist, dass uns dieser Punkt im Rennen um den Relegationsplatz hält. Natürlich war unser Abwehrverhalten beim 1:1 ein Geschenk an die Reutlinger, aber es gab auch glückliche Situationen für uns im Spielverlauf.“

Interessant: Durch das gestrige Remis hat der achtplatzierte SSV Reutlingen Fußball nun schon 49 Punkte aus 32 Spielen gesammelt. Nie in seinen acht Jahren Oberligazugehörigkeit seit 2000 waren es mehr.