Fußball Pfullinger ohne Chance gegen den Primus

Gmünd / mj

Eine heftige Packung mussten die Verbandsliga-Fußballer des VfL Pfullingen beim Tabellenführer Normannia Gmünd einstecken. Die Schützlinge von VfL-Trainer Michael Konietzny hatten beim 0:5 deutlich das Nachsehen.

Felix Bauer (11.) und ein Doppelpack von Fabian Kolb (24.) und Dominik (26.) sorgten in einer einseitigen Partie früh für klare Verhältnisse.

Auch ein Dreifach-Wechsel von Konietzny kurz nach der Halbzeit zeigte keine Wirkung. Felix Bauer (50.) und Fabian Kolb (53.) durften sich ein weiteres Mal in die Torschützenliste eintragen lassen. Ein direkter Klassenerhalt ist für die Schönbergkicker nicht mehr möglich und der Abstand zum Abstiegsrelegationsplatz beträgt, bei nur noch zwei ausstehenden Spielen, vier Punkte. Daher ist für die Konietzny-Schützlinge am Samstag gegen den TSV Essingen ein Dreier Pflicht, um sich noch eine Chance auf das Relegationsspiel zu bewahren. Zeitgleich darf der SKV Rutesheim aber sein Heimspiel gegen die TSG Tübingen nicht gewinnen, sonst wäre der Abstieg in die Landesliga besiegelt.