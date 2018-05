Fußball Oberliga: SSV will dritten Sieg in Folge

Oberliga: SSV will dritten Sieg in Folge

Reutlingen / ga/mj

Mit der morgigen Partie gegen die Amateure des Karlsruher SC beginnt für den SSV Reutlingen der Auftakt zu einem Heimspiel-Dreierpack. Am Dienstag kommt der SV Spielberg und am kommenden Freitag gibt der aktuelle Aufstiegsrelegationsplatz-Inhaber FC 08 Villingen seine Visitenkarte an der Kreuzeiche ab. Den Anfang macht jedoch der KSC II, der aktuell mit 27 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz der Oberliga Baden-Württemberg rangiert und dringend Punkte im Abstiegskampf braucht.

Starke erste Halbzeit

Reutlingens Cheftrainer Teodor Rus war mit dem Auftritt seiner Schützlinge in Nöttingen am Mittwoch auch trotz dreier Gegentore zufrieden: „Das war die beste Halbzeit seit ich hier Trainer bin, trotz zwei geschenkter Gegentore. Wir dominierten das Spiel und schalteten nach der Pause auf Defensive um, das klappte gut.“ In die gleiche Kerbe schlägt der Reutlinger Kapitän Pierre Eiberger: „Das war unser bester Fußball, mit vier toll herausgespielten Toren. Wir boten im ersten Durchgang Vollgas-Fußball und haben uns dann im zweiten Abschnitt zurückgezogen und wenig zugelassen. Darauf wollen wir gegen den KSC aufbauen. Toll waren auch unsere Fans, die uns anfeuerten und somit motivierten.”

Trotzdem warnt Teo Rus seine Mannschaft davor, die badischen Kicker zu unterschätzen: „Der KSC hat junge, gut ausgebildete Spieler, die gegen den FV Villingen 0:0 spielten und viel laufen. Für die geht es um Prämien und der eine oder andere Spieler will sich vielleicht auch noch für andere Vereine empfehlen.“

Daher ist die Zielvorgabe von Reutlingens Cheftrainer Rus klar formuliert: „Wir haben jetzt drei Heimspiele in sechs Tagen vor der Brust und wollen da neun Punkte holen, um uns auch in der Tabelle weiter nach vorne zu verbessern.“ Neuigkeiten von der Reutlinger Kaderplanung für die nächste Spielzeit gibt es aktuell nicht zu vermelden. Die Verhandlungen mit Marco di Bicciari, Thomas Kunz und Rouven Wiesner laufen und ein Verbleib von Mittelfeldstratege Onesi Kuengienda hängt davon ab, ob er in Reutlingen einen Studienplatz bekommt oder nicht. Eine Zusage von der Uni Köln hat der Kongolese bereits in der Tasche.