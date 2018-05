Fußball Oberliga: SSV will Außenseiterchance nutzen

Nöttingen / mj/ga

Einen harten Brocken haben die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen 05 am heutigen Mittwochabend vor der Brust. Die Kreuzeichekicker gastieren ab 19.30 Uhr beim Regionalliga-Absteiger FC Nöttingen, der vor der Runde die ersten beiden Tabellenplätze als Saisonziel ausgab und nun mit zwölf Punkten Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz-Inhaber FC 08 Villingen nur auf dem sechsten Tabellenplatz liegt. Reutlingens Cheftrainer Teo Rus schätzt den FC Nöttingen dennoch hoch ein: „Das ist ein Top-Team mit viel Qualität. Wir müssen alles abrufen und an unsere Grenzen gehen.“

Es bedarf somit einer ähnlich guten Leistung wie in der Vorrunde, als man auf heimischem Geläuf einen 2:0-Heimsieg gegen die Nöttinger einfahren konnte. Andreas Maier und Onesi Kuengienda durften sich damals als Torschützen feiern lassen. Letzterer steht dem SSV nach seiner Rotsperre aus dem Spiel gegen Oberachern wieder zur Verfügung. Somit hat Rus in der Offensive personell eine Option mehr, die er ziehen kann. Mit dem 3:2-Heimerfolg gegen den 1. Göppinger SV konnten die 05er ihr Punktekonto auf 44 aufstocken und sich so im Mittelfeld der Oberliga festsetzen. Trotzdem war man auf Seiten des SSV mit dem Spielverlauf gegen Göppingen nur bedingt zufrieden. „Die zweite Halbzeit war ordentlich, da zeigte das Team einen tollen Einsatz. Nur müssen wir noch aggressiver in die Zweikämpfe gehen“, monierte Reutlingens Sportvorstand Michael „Dino“ Schuster. Er wies jedoch auch darauf hin, dass mit Vogler, Kuengienda, Schiffel, Avdic und Milisic gleich fünf Stammspieler fehlten. Nach der Partie in Nöttingen geht es dann Schlag auf Schlaf weiter. Am Samstag kommt der KSC II und am Dienstag empfangen die 05er Spielberg.