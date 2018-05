Fußball Oberliga: SSV gegen KSC II

Reutlingen / mj

Nach dem 4:3-Spektakel am Mittwoch gegen den FC Nöttingen, servierten die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen ihren 823 Zuschauern im Kreuzeiche-Stadion gegen den bereits abgestiegenen Karlsruher SC II eine äußerst magere Kost. Lediglich Sidy Niang (9. und 16.) und Marvin Pieringer (38.) hatten im ersten Durchgang Möglichkeiten, die Hausherren in Führung zu bringen. Die Abschlüsse waren jedoch viel zu unpräzise. Auf der Gegenseite hatten die 05er bei hohen Bällen immer wieder ihre Probleme. So verpassten Christopbh Batke (13.) und Valentino Vujinovic (39.) mit Kopfbällen das Reutlinger Tor nur knapp.

Die zweite Halbzeit begann dann äußerst kurios. Schiedsrichter Tobias Eisele (Korntal-Münchingen) pfiff den zweiten Abschnitt an und merkte dann Sekunden später, dass Reutlingens Schlussmann Milan Jurkovic noch gar nicht auf dem Feld war. Kurze Zeit später ging es dann mit Elf gegen Elf weiter. Chancen waren im zweiten Spielabschnitt absolute Mangelware und so trennten sich beide Mannschaften am Ende torlos 0:0-Unentschieden.

„Mit dem 0:0 können wir leben, da wir gut standen und das Umschaltspiel des KSC verhinderten. Bei den Chancen sah ich ein ausgeglichenes Verhältnis“, analysierte Reutlingens Cheftrainer Teodor Rus die Partie seiner Schützlinge.

Am Dienstag gibt nun der SV Spielberg seine Visitenkarte ab und am Freitag kommt es zum Duell mit dem aktuellen Relegationsplatz-Inhaber FC 08 Villingen.

SSV Reutlingen: Jurkovic – Wiesner, Plattenhardt, Schramm (45. Lübke), Eiberger (80. Kuengienda), Di Biccari, Rohr, Prediger, Niang, Pieringer (56. Kunz), Schneider (62. Colic).