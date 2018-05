Fußball Oberliga: SSV besiegt Nöttingen im Spiel der vielen Fehler

Nöttingen, / mj

Ein äußerst unterhaltsames Spektakel sahen die 371 Zuschauer gestern Abend im Nöttinger Panorama-Stadion. Am Ende gewann in einer torreichen Oberliga-Partie der SSV Reutlingen 05 Fußball beim FC Nöttingen mit 4:3.

Reutlingens Marvin Pieringer eröffnete dabei den Torreigen nach zwölf gespielten Minuten, als er eine Eiberger-Ecke gekonnt mit dem Kopf über die Linie drückte.

Aus dem Nichts erzielten die Hausherren dann den Ausgleich. Reutlingens Maximilian Rohr vertändelte den Ball im Spielaufbau und FCN-Offensivspieler Mario Bilger netzte zum 1:1 ein (21.).

Im direkten Gegenzug gingen die Reutlinger aber erneut in Führung. Raphael Schneider vollendete einen starken 40-Meter-Traumpass von Dirk Prediger zum 2:1 für die Gäste. Nach einer guten halben Stunde leistete sich Reutlingens Marco Di Bicciari den nächsten Fehler im Spielaufbau. Bilger schnappte sich die Kugel und konnte dann von Rouven Wiesner nur noch regelwidrig im SSV-Strafraum gestoppt werden. Timo Brenner stellte anschließend per Strafstoß für Nöttingen auf 2:2. Danach verteilten die Hausherren gleich zwei Gastgeschenke. Sidy Niang (32.) und Pierre Eiberger (40.) bedankten sich artig und stellten auf 4:2 für den SSV. Doch damit nicht genug. Die Abwehr der 05er befand sich kurz vor dem Seitenwechsel im kollektiven Tiefsschlaf und so konnte Leutrim Neziraj auf 3:4 verkürzen.

Im zweiten Spielabschnitt verflachte die Partie zunehmend und so musste Reutlingens Schlussmann Jurkovic nur zweimal sein Können unter Beweis stellen, um den Dreier zu sichern. Am kommenden Samstag empfangen die Kreuzeiche-Kicker jetzt den Karlsruher SC II.

SSV Reutlingen: Jurkovic, Wiesner, Plattenhardt, Schramm, Eiberger (78. Hartmann), Di Biccari, Rohr, Prediger (58. Lübke), Niang (87. Kuengienda), Pieringer, Schneider (65. Kunz).