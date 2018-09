Kreisliga A1 Alb Nur das Team bringt den Erfolg

Region / sos

Nach zwei überzeugenden 4:0-Siegen gegen den WSV Mehrstetten und den SV Würtingen, befindet sich der SV Bremelau in der Münsinger A1-Liga im Aufwärtstrend. „Klar, die ersten drei Spiele lief es bei uns noch nicht rund, da mussten wir die Umstellungen des neuen Trainers erst einmal adaptieren. Aber die letzten zwei Siege geben uns neues Selbstbewusstsein. Ich hoffe, wir können diesen Schwung mitnehmen und holen noch den einen oder anderen Sieg“, kommentiert SVB-Abteilungsleiter Andreas Rehm den Saisonstart seiner Elf. Trainer Andreas Braig, der seit dem Sommer das Kommando beim SV Bremelau hat, sieht den Saisonverlauf dagegen mit gemischten Gefühlen: „Wenn ich ehrlich bin, kann ich mit unserer Punktausbeute einigermaßen zufrieden sein, spielerisch haben wir aber schon noch Nachholbedarf.“

Immerhin, dank der sechs Punkte aus den letzten beiden Begegnungen, kletterte der Sportverein in der Tabelle jüngst auf Platz neun. Rehm: „Ich hoffe, dass wir uns dieses Jahr relativ bald aus dem Abstiegskampf heraushalten und befreit aufspielen können. Eine ähnliche Zitterpartie, wie in den letzten zwei Jahren, wollen wir vermeiden.“

Vor dem Auswärtsspiel am Sonntag beim FV Bad Urach geben sich Bremelaus Abteilungsleiter Rehm und Trainer Braig zuversichtlich: „Wir haben in der vergangenen Saison einen wichtigen 1:0-Sieg gegen Urach gelandet und fahren daher mit einem guten Gefühl dorthin. Natürlich wissen wir über die Stärke von Urach, gerade auf ihrem eigenen Platz, aber vielleicht ist mal wieder eine Überraschung drin“, so Rehm. Auch Braig stößt ins gleiche Horn: „Wir sind gut genug, um da unten zu punkten. Mich regt es nur auf, wenn wir unter unseren Möglichkeiten bleiben und dann verlieren.“ So fordert der Bremelau-Coach von seinen Spielern am Sonntag vor allem Leidenschaft, Disziplin und Zweikampfstärke. Braig: „Die Grundauslegung der Mannschaft ist gar nicht so wichtig, wenn diese Tugenden stimmen.“

Keine Ausfälle zu beklagen

Personell kann Braig am Sonntag fast aus dem Vollen schöpfen, lediglich Daniel Benz und Alexander Seele fallen urlaubsbedingt aus. „Wir haben dennoch eine sehr gute und ausgeglichene Mannschaft. Unser Ding ist es sowieso, über das Team zum Erfolg zu kommen“, misst Braig Einzelspielern gar keine so große Rolle zu. Mit den Nachwuchsspielern Michael Scheu und Sven Endler stechen dennoch zwei Youngstars aus dem SVB-Team heraus, die symbolisch für den Aufschwung der jungen Bremelauer Mannschaft stehen.