Kreisliga A2 Alb Nun hat es auch die Glemser erwischt

Region / Alexander Mareis

SSV Rübgarten gegen

SV Walddorf 1:1

In einer mäßigen A-Liga-Partie trennten sich der SSV Rübgarten und der SV Walddorf 1:1. Walddorf bestimmte anfangs das Geschehen, konnte aber aus seiner spielerischen Überlegenheit kein Kapital schlagen. Rübgarten biss sich in die Partie und versuchte über Konter zum Torerfolg zu kommen.

In der zweiten Halbzeit brachte Schäfer die Gastgeber schnell in Front. Nach einem Abspielfehler von Schraitle bediente Greineck den SSV-Stürmer und dieser hatte keine Mühe mehr, den Ball im Tor unterzubringen. Rübgarten musste seiner angespannten Personalnot Tribut zollen und versuchte sich letztlich über die Zeit zu retten. Tief in der Nachspielzeit erzielten die Gäste dann doch noch den etwas glücklichen, letztlich aber verdienten Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand.

SSV Rübgarten: Grauer - Werner, Bauer (55. Armbruster), Kuhn (86. Josipovic), Albien, Häfner (72. Kemmler), Haug, Schäfer, Greineck, Grosz, Komenda

SV Walddorf: Martins da Costa, Schraitle, Jüttner (88. Hustedt), Mehmeti, Rau, Scherbaum (65. Becker), Gaiser, Deile, Rudat, Petruv, Kießling (67. Ringwald)

TSV Glems gegen

TSV Oferdingen 1:2

Nun hat auch die letzte noch unbesiegte Truppe erstmals verloren: In einem zunächst ausgeglichenen Spiel ging der TSV Glems in der 10. Minute durch Adrian Tasimder mit 1:0 in Führung. Nur langsam und zu selten, zeigten die Gastgeber ihr wahres Können. Nach mehreren Torchancen auf beiden Seiten glichen die Gäste zum 1:1 durch Paulo Ricardo Rodrigues Correia in der 30. Minute aus. Auch in der Folgezeit fand der TSV Oferdingen besser zurück in die Partie. Nach der Halbzeit vergaben sie allerdings beste Tormöglichkeiten, um frühzeitig in Führung zu gehen. So dauerte es bis zur 73. Minute, ehe der Oferdinger Jannik Fischer seine Farben mit einem sehenwerten Flugkopfball in Führung brachte. Trotz einem enormen Schlussspurt gelang es den Gastgebern nicht mehr, das Oferdinger Abwehrbollwerk zu knacken. So blieb es schlussendlich beim nicht unbedingt verdienten 2:1-Sieg für den TSV Oferdingen.

TSV Glems: Baatout, Vogel, Reiff, Hecht (53. Schuster), Amendola, Franz, Bergamo, März (87. Krause), Brückner (77. Fall), Tasimder, Morankic

TSV Oferdingen: Jahraus, Kunst, Skora, Diebold, Gröner, Edeling (87. Alecci), Caliskan, Kattin, Bez (65. Klumpp) (90. Mader), Fischer, Ricardo Rodrigues Correia

TSV Sondelfingen gegen

TSV Kusterdingen 3:0

Favoritensieg am Hohensteig: Die hochambitionierten Gastgeber ließen nichts anbrennen und gaben dem TSV Kusterdingen erwartungsgemäß das Nachsehen. Tobias Burghardt brachte die Hausherren schon nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung, ehe ein Doppelschlag binnen knapp zehn Minuten in der 56. und 65. Minute alles klar machte. Sebastian Rohloff und Dennis Zipperle erstreuten hierbei mit ihren Treffern alle Zweifel am Sondelfinger Dreier.

TSV Sondelfingen: Cantürk, Lopes, Geiger, Salici, Rohloff, Zipperle (66. Fuchs), Fritz, Özkan (56. Preniqi), Morad (71. Tavakol), Tavakol, Burghardt (66. Koch)

TSV Kusterdingen: Braun, Kuttler, Oesterle, Gül, Zimmermann, Braun, Deuscher, Rösch, Bahnmüller (71. Kemmler), Reichert (61. Kuttler), Dervisholli (75. Leicht).

SSV Reutlingen II gegen

SV Rommelsbach 5:4

Vogelwilde erste Halbzeit an der Kreuzeiche: Nach sechs Minuten lagen die Hausherren schon 0:2 im Rückstand, als Rommelsbach seine erste Angriffe durch Dario Eskütt (4.) und Patrick Neumann (6.) gleich in Tore ummünzte. Doch der SSV II schlug vehement zurück. Zunächst sorgte Nico Spreitzer (26.) für den 1:2-Anschluss, ehe die Stunde von Baran Ates schlug. In nur fünf Minuten lochte er drei Mal ein (zwei Mal per Fuß, ein Mal per Kopf - 35., 39. und 40.), ohne allerdings einen lupenreinen Hattrick für sich reklamieren zu können. Denn zwischendurch hatte Rommelsbachs Christoph Koller (38.) auf 4:2 verkürzt, ehe Ates mit seinem erwähnten letzten Schlag den 4:3-Pausenstand zementierte. Etwas ruhiger in der Statistik, aber dennoch turbulent und chancenreich ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Allerdings trafen auf beiden Seiten nur noch zwei Akteure. Zunächst Marko Drljo (53.) per Kopf zum 5:3 für den SSV II, dann Patrick Neumann nach knapp einer Stunde für Rommelsbach. Die Gäste verbuchten Vorteile im Mittelfeld und müssen sich fraglos über die Niederlage ärgern, weil sie etwas reifer als die junge SSV-Truppe mit vier Akteuren aus der A1-Jugend wirkten. Hinzu kam, dass Christoph Koller in der 61. Minute einen Foulelfmeter am SSV-Kasten vorbeischob – bitter für die Reutlinger Nordstädter. „Ein faires, hochinteressantes Spiel – trotz der vielen Tore wurde noch etliche Chancen vergeben. Rommelsbach hat zwei Punkte verpasst, wir drei gewonnen“, meinte SSV-II-Pressesprecher Joe Yebio.

SSV Reutlingen Fußball II: Jäger, Boutaba, Spreitzer, Ayvaz, Alici, Androsch, Verdes, Bauer, Ates, Drljo, Ates

SV Rommelsbach: Sotosek, Pezic, Mete (46. Waidele), Koller, Brüstle, Atmaca, Seidl, Fleiner, Neumann, Plicka (22. Schrade), Eskütt (23. Kestel)

TG Gönningen gegen

TSV Pliezhausen 0:2

Der Tabellenvierzehnte machte es dem Spitzenreiter mit einer beherzten Vorstellung und energischer Abwehrarbeit nicht leicht. „Wir haben uns für eine defensivere Marschroute entschieden und damit den Pliezhäusern alles abverlangt“, zeigte sich TGG-Trainer Anton Cus trotz der Niederlage nicht unzufrieden. Viel mehr Chancen als jene, die zu den Toren durch Christoph Bäuerle (9. und 83. Minute) führten, hatten die klar favorisierten Gäste gar nicht. „Wir haben auf Augenhöhe agiert und zwei Mal sogar die Ausgleichschance vergeben“, so Cus. In der Phase zwischen der 60. und 75. Minute hätten Maik Stähle (zwei Mal) und Sebastian Denzel durchaus die Pliezhäuser ärgern können. Sie konnten das Runde aber nicht im Eckigen unterbringen und so nahmen die Dinge eben ihren Lauf. Immerhin soll nicht unerwähnt bleiben, dass Gönningens Andreas Götz mit einer Rettungstat auf der Torlinie und das Gebälk bei einem Pliezhäuser Lattenschuss auch weiteres Unheil für die Platzherren verhinderten.

TG Gönningen: Weimar, Taege (83. Bulgar), Werner (72. Linder), Cristobal Chico, Weiß, Heitzler (90. Glaunsinger), Götz, Votteler, Denzel, Stähle, Leigh

TSV Pliezhausen: Öztürk, Walz, Hermann, Bauer (80. Durmus), Borek, Schumacher (70. Reichert), Klasen, Armbruster, Günen, Oswald, Bäuerle (84. Theofeld)

TV Unterhausen gegen

TSV Riederich 3:0

Neuauflage des Länderspiels Niederlande gegen Deutschland unterm Schloss Lichtenstein: Rückstand, viele verpasste Chancen, dann in Konter gelaufen und viel höher verloren, als es dem Spielverlauf entsprochen hätte. „Uns ist es genauso ergangen wie der deutschen Nationalmannschaft tags zuvor in Amsterdam“, meinte Riederichs Trainer Hakan Gargin. Nachdem Patrizio Mosca (28.) die kampfstarken, gut eingestellten Lichtensteiner in Führung gebracht hatte, verpassten unter anderem Fadil Aliu (58.) und Toni Gönninger (71.) die Ausgleichschance. Die Gäste lockerten immer mehr die Hinterreihen, drängten vehement auf den Ausgleich. Weil dieser nicht fiel, liefen sie in Konter und fingen sich durch Maurice Follet (86.) und Luka Brendle (90. + 5) in den Schlussminuten noch zwei Treffer. „Eine unnötige und ärgerliche Niederlage“, schimpfte Hakan Gargin, dessen Truppe zuletzt so viele Punkte eingesammelt hatte.

TV Unterhausen: Gerdemann, Schmidt, Mojsiliovic, Wagner, Mosca, Behrendt, Leitheim (89. Einhart), Pflaum (79. Keppler), Oks (55. Grauer), Brendle, Follet

TSV Riederich: Schwittkowski, Karakus, Dilek, Zink (65. Kern), Tüzün, Diegel (62. Gönninger), Aliu, Euchner, Suhta (81. Karamann), Hirning, Bahadir

TB Kirchentellinsfurt II gegen

TSV Betzingen 4:4

Wer die erste halbe Stunde der Partie in der Kreisliga A verfolgte, durfte keine Zweifel daran hegen, welches Team am Ende die drei Punkte mitnehmen würde. Die Hausherren bestimmten die Partie nach Belieben, gewannen den Ball häufig bereits in der gegnerischen Hälfte und nutzten die resultierenden Chancen eiskalt. Akin, Conigliaro und Niebiosa mit einem Doppelpack stellten den Spielstand schnell auf 4:0. Kurz vor der Pause nutzte Betzingen durch Tim Jetter eine Unachtsamkeit der TBK-Abwehr zum 4:1-Pausenstand. Nach der Halbzeit kam der TBK II dann wie verwandelt aus der Kabine. Das gute Pressing der ersten Hälfte schien nicht mehr existent und die Betzinger brachten das Team von Trainer Robert Hofacker mit langen Bällen immer wieder in Verlegenheit. Defensive Nachlässigkeiten ermöglichten den Gästen schließlich drei einfache Tore zum 4:4-Endstand, der spät zustande kam. Tobias Bornemann (65.), Moritz Wiesner (85.) und Steffen Nedele (90. + 3) trafen für die Betzinger. Ein Spiel dauert schließlich 90 Minuten, oder wie in diesem Fall, noch einige Zeiger­umdrehungen mehr.

TBK II: Huber, Mägle, Schmidt (70. Walker), Wagner, Wagner, Akin, Demir (74. Dibba), Niebiosa (61. Durmus), Stoffregen, Hombach, Conigliaro

TSV Betzingen: Libbecio, Schwend, Berger (46. Eberle), Schwend, Wiesner, Jarosik, Libeccio (46. Nedele), Jetter, Schäfer (61. Waurick), Bornemann, Samil Dirican.