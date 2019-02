Fußball Nach Traumtor und klarer Führung noch gezittert

Reutlingen / Wolfgang Gattiker

Vor 1078 Zuschauern siegte der SSV Reutlingen Fußball im ersten Oberliga-Heimspiel nach 92 Tagen Pause gegen den Abstiegskandidaten TSG Backnang mit 3:2 und hat sich auf den dritten Tabellenplatz vorgearbeitet. Nun folgen die Brocken SGV Freiberg, FV Ravensburg und FC Villingen für den SSV. Das Kreuzeicheteam zeigte eine halbe Stunde lang ein Klassespiel, bot die beste Leistung der ersten 30 Minuten in dieser Runde.

Die TSG Backnang war anfangs chancenlos, doch wie in Linx hat jemand nach 30 Minuten den Stecker rausgezogen. Der SSV stellte vieles ein, vor allem sein Kombinationsspiel mit den Abschlüssen von Cristian Giles Sanchez. Plötzlich stand es 3:2 und der schöne Vorsprung war weg. Der SSV Reutlingen kam ins Schlingern, aber nach der Pause verstärkte Trainer Teodor Rus die Defensive und wollte den Vorsprung über die Zeit bringen, was gelang. Denn Backnang besaß nicht die spielerischen Mittel, um die Hausherren in Gefahr zu bringen. So sahen die Zuschauer eine zweite Halbzeit ohne eine echte Torchance hüben wie drüben. Alles spielte sich im Mittelfeld ab, mit einigen SSV-Spielaufbaufehlern.

Für den SSV zählte nach der 1:3-Pleite in Linx nur eins: drei Punkte, egal wie. Enrico Piu, ein 19-jähriges Torwarttalent, stand im Kasten, weil Stammkeeper Milan Jurkovic eine Verklemmung im Nackenbereich an der Wirbelsäule hat. Einsatz am kommenden Samstag unsicher.

Trainer Teodor Rus hatte das Team noch auf drei Positionen geändert. Neu rein kommen Dominik Sessa, Janick Schramm und Raphael Schneider, der einen schwarzen Tag erwischte. Sie spielten für Tim Schwaiger (bei ihm lief es gar nicht), Jonas Vogler und Marcel Avdic.

Der SSV legte einen Blitzstart hin, kombinierte flott. In der 10. Minute nützte Pierre Eiberger einen Freistoß aus 18 Metern zum 1:0, ein Traumtor. Der Ball flog über die Mauer genau oben in den Winkel. In der 18. Minute fiel schon das 2:0, als Tom Schiffel auf Cristian Giles Sanchez passte, der den Ball als Hoppel-Osterhase ins Netz beförderte zu seinem zehnten Saisontor. Es wurde noch besser: In der 29. Minute passte Pierre Eiberger zu Cristian Giles Sanchez, der den Ball direkt zum 3:0 ins Netz schmetterte.

Dann lief Giles Sanchez noch zwei Mal auf TSG-Keeper Marcel Knauss zu, der glänzend parierte.

Dann die Wende. Nach einem Lattenschuss von David Kienast konnte Louis Wiesheu in der 36. und 38. Minute zwei Distanzschüsse anbringen, beide aus 25 Metern. Der Ball schlug jeweils unter der Latte ein, nur noch 3:2 und Piu war chancenlos.

Der SSV stellte auf Fünferkette um. Rus wechselte defensiv ein, mit Absicht. Er wollte den Vorsprung über die Zeit retten. Backnang hatte mehr Ballbesitz ohne gefährlich zu werden, aber der SSV hatte schnelle Ballverluste, konnte keinen Ball halten. Das Spiel ohne Ball, die Anspielstationen fehlten bei den „Nullfünfern.“ Es gab keine Chancen, das Spiel plätscherte so dahin. Mit Jonas Vogler und Daniel Elfadli wechselte Rus defensiv ein, ließ seine Offensivspieler auf der Bank.

Dominik Sessa meinte hinterher: „Wichtig waren nach der Niederlage in Linx die drei Punkte. Das Ziel ist erreicht, wir spielten 30 Minuten bärenstark.“

Backnangs Trainer Evangeios Sbonias gab zu Protokoll: „Es war ein rassiges Spiel. Mein Team kämpfte sich zurück, mit etwas Glück wäre ein 3:3 möglich gewesen.“

SSV-Coach Teodor Rus bilanzierte: „Die ersten 30 Minuten waren überragend von uns. Wir kombinierten stark, stellten auf Fünferkette um, das gelang gut. Wir spielten die Tore heraus. Nach dem 3:2 waren wir verunsichert.“

Zeugwart-Legende Klaus Marzin wurde nach 30 Jahren beim SSV Fußball verabschiedet, bekam eine Collage und einen Essensgutschein. Er bleibt dem SSV erhalten, als Vertreter der Stadt Reutlingen ist er bei Heimspielen für alles verantwortlich.