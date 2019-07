Das Sportheim in Dottingen war beim obligatorischen Staffeltag vor dem Saisonstart der Münsinger Ligen gut besucht. Die Staffelleiter Richard Grübel (A1, B1) und Marco Engesser begrüßten nahezu alle eingeladenen Vereine, lediglich der SV Würtingen und die TSG Münsingen (beide Kreisliga A1 Alb) schickten keine Vertreter zu der Versammlung.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Grübel und den gastgebenden FC Dottingen, ging es mit den Berichten zu den einzelnen Staffeln ans Eingemachte.

„Bei mir hat sich kein Ordner gemeldet“, zitierte Grübel mehrere Schiedsrichter bei Spielen in seinen beiden Staffeln und wies die Vereine nochmals ausdrücklich darauf hin, dass dies nicht nur eine Geldstrafe, sondern bei Ausschreitungen auch weitere Konsequenzen nach sich ziehen könnte.

Fairer FC Sonnenbühl

Als fairste Mannschaft der A1 lobte Grübel den FC Sonnenbühl, der in 26 Pflichtspielen nur 40 Gelbe Karten erhielt und keinen einzigen Platzverweis gegen sich ausgesprochen bekam.

Insgesamt gab es mit zwölf Roten Karte zwar eine mehr als in der Vorsaison, doch bei den Ampelkarten gab es eine Reduzierung von 28 auf 14. Strafen in Höhe von 670 Euro mussten die Vereine an den Verband abdrücken. „Nicht berücksichtigt sind hier die Geldbußen für fehlende Ordner oder fehlende Passbilder im Online-Spieler-Pass“, klärte Grübel auf und ergänzte, dass es in der heutigen Zeit der Technik ja kein Problem sein sollte, ein Portrait-Bild mit dem Handy zu machen und dieses dann im DFB-Net hochzuladen.

Seit 1973 im Amt

Insgesamt war der seit 1973 amtierende Staffelleiter mit dem Verlauf der Spielzeit 2018/19 sehr zufrieden. Auch die elf Spielverlegungen auf Grund schlechter Wetterbedingungen hielten sich in Grenzen. „Als schwache Vorstellung“, bezeichnete Grübel allerdings das Verhalten des FC Römerstein am letzten Spieltag, der sein Auswärtsspiel beim Meister FC Engstingen absagte und so dem Bezirksliga-Aufsteiger keinen passenden Rahmen für die Wimpelübergabe verschaffte.

In der neu geschaffenen Kreisliga B1 gibt es zum Vorjahr keine Vergleichszahlen. Somit hielt sich Grübel an die aktuellen Fakten. „Neun Rote Karten, neun Gelb-Rote Karten und Strafen in Höhe von 665 Euro. Da ist noch Luft nach unten“, sagte Grübel und verwies darauf, dass während den Spielen die Linienrichter der Vereine sich doch bitte anständig zu verhalten hätten. Rauchen und Biertrinken gehöre einfach nicht an Seitenlinie, genau so wenig, wie das ständige Gemotze gegen den 23, Mann, ohne den es den Fußball gar nicht geben würde.

B2-Staffelleiter Marco Engesser zog seinen Bericht ebenfalls in gewohnt zügiger Manier durch. Acht wetterbedingte Spielabsagen seien zu verkraften gewesen. Etwas erstaunt zeigte er sich über die sieben Absagen wegen Nichtantretens und darüber, dass 15 Mal der Heimverein das Spielergebnis zu spät gemeldet hat. „Das ist rausgeworfenes Geld. Die Vereine sind für die Ergebnismeldung zuständig und nicht der Schiedsrichter“, stellte Engesser klar. Auch mit den 14 Sportgerichtsurteilen war Engesser nicht einverstanden und kündigte im gleichen Atemzug für die neue Saison härtere Strafen gegen Spieler und Funktionäre an, die sich auf und neben dem Platz grob unsportlich benehmen würden. Auch in der B2 gab es das Problem mit den fehlenden Ordnern. Ein Verein, dessen Namen er nicht nennen wollte, leistete sich diesen Fauxpas gleich drei Mal. So kam es insgesamt zu vier Roten Karten, sechs Gelb-Roten Karten und 760 Euro Gesamtgeldstrafen.

Nachdem die Berichte beendet waren, nahm der Bezirksvorsitzende Josef Haug die Entlastungen der Staffelleiter in die Hand. Ohne Gegenstimme und Enthaltung wurden beide Staffelleiter entlastet und bei der anschließenden Wahl ebenfalls einstimmig wiedergewählt.

Markus Werthmann, stellvertretender Bezirksvorsitzender und Obmann der Schiedsrichtergruppe Münsingen, ging in seiner Präsentation dann auf den Fußballbezirk Alb ein, erläuterte die Regeln für die neue Saison. Hier wies er nochmals ausdrücklich darauf hin, dass eine zukünftige Rote Karte gegen einen Trainer oder Funktionär auf der Bank nicht zur Reduzierung der Spielerzahl auf dem Platz sorgt.