Fußball Mit Traumtoren zum Derbysieg

Dettingen / Wolfgang Seitz

Ein Spiel, zwei Meinungen. „Ich ärgere mich maßlos. Die bessere Mannschaft hat heute verloren. Wir waren feldüberlegen, es hat nur der entscheidende Pass gefehlt“, sagte Metzingens Trainer Claudio Mastrangelo. „In der ersten Halbzeit hatte Metzingen mehr Spielanteile, danach waren wir besser, haben praktisch gar nichts mehr zugelassen“, sagte Dettingens mitspielender Trainer Daniel Blazevic. Der neutrale Zuschauer ist geneigt, der Linie von Blazevic zu folgen, freilich hat auch Mastrangelo Recht – zumindest, was die ersten 45 Minuten betrifft.

TuS zunächst besser

In denen machte die TuS den besseren Eindruck, konnte die Dettinger immer wieder in Bedrängnis bringen. Eine fette Chance hatte Marc Golinski in der 35. Minute, der nach toller Vorarbeit von Artavasd Vardanyan den Ball aus zentraler Position aber ohne die nötige Wucht aufs Tor brachte, wo TSV-Keeper Christopher Hoffmann kein Problem hatte, ihn zu sichern. Kurz vor der Pause schnappte er sich ein weiteres Schüsschen von Golinski, Mohamad Zuabaida erging es ähnlich. Die größte Tormöglichkeit vor dem Wechsel hatte jedoch Dettingens Davor Dzalto, der praktisch mit dem Pausenpfiff nach Liotti-Ecke per Kopf TuS-Keeper Michael Paradzikovic eingehend prüfte.

Der stand in der 59. Minute wieder im Blickpunkt – oder eigentlich eher nicht. Dominik Hirsch schickte eine seiner berühmten Fackeln aus 28 Metern los, montierte sie passgenau in den Winkel. Kein Torhüter der Welt hätte den Strahl gehalten. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war das Spiel auf Dettinger Seite.

Der Pressing-Modus

„Wir waren im ersten Abschnitt zu passiv, haben dann mehr vorgeschoben, das Pressing erhöht“, gewährte TSV-Coach Emir Satorovic einen Einblick in die Taktik. Es hat geklappt. Metzinger Wortmeldungen erfolgten nur noch sparsam, Dettingen war vor 200 Zuschauern der Herr im eigenen Haus. Deshalb war das 2:0 nach 75 Minuten sicher nicht unverdient. „Das war ein toller Angriff“, freute sich Daniel Blazevic. Nicht nur, weil er ihn per Tor verdelte, sondern hauptsächlich, weil die Vorarbeit von Enzo Liotti genial war. Er ging in einem Höllentempo auf links durch, bewies Übersicht und servierte den Ball seinem Trainer mundgerecht auf den Schlappen, der die nötige Abgeklärtheit hat, um so etwas zu versenken.

Dettingen empfängt an Allerheiligen die Young Boys, Metzingen erwartet am Sonntag den SV Zainingen, dessen Trainer Ralf Luik sich natürlich die Gelegenheit nicht entgehen ließ und den Gegner im Neuwiesenstadion beobachtete.

So spielten sie

TSV Dettingen: Hoffmann – D. Blazevic, Mannolo, Hirsch, Kleih, Liotti, Dzalto, Hille, Müller (87. Schairer), Maurer (77. Celdir), D. Blazevic (82. Hug)

TuS Metzingen: Paradzikovic – A. Mastrangelo (74. Lehmann), Novak (87. Ezewele), Tzakis, Bächle (77. P. Mastrangelo), Vardanyan, Geiger, Golinski, Imperatore, Fesseler, Zuabaida (57. Jasny)