Fußball Bezirksliga Markus Müller im Alleingang

Wittlingen / swp

Einen verdienten Auswärtssieg errangen die Gäste in der vorgezogenen Bezirksligapartie am Freitagabend in Wittlingen. Matchwinner war Stürmer Markus Müller, dem im zweiten Spielabschnitt ein lupenreiner Hattrick gelang (56./64./78.).

Die Gastgeber gingen in der 24. Minute etwas überraschend mit 1:0 in Führung, als Sebastian Maier Dettingens Keeper Hassler überwand. Beide Teams spielten im ersten Abschnitt aus einer kontrollierten Defensive, wobei sich Wittlingens Torwart Florian Möhrle zweimal auszeichnen konnte.

Im zweiten Durchgang erhöhten die stark aufspielenden Gäste den Druck und Wittlingen konnte sich nur noch selten aus der Umklammerung befreien. Dann schlug Müller zu, der von seinen Mitspielern dreimal perfekt eingesetzt wurde.

Somit bleibt Dettingen weiter engster Verfolger der TuS Metzingen. Für Wittlingen wird’s langsam eng. Man muss in den verbleibenden Partien dringend die nötigen Punkte einfahren, um den Klassenerhalt in trockene Tücher zu bringen, was bei den ausstehenden Begegnungen kein leichtes Unterfangen werden wird.

Anders sieht es beim TSV Dettingen aus, der seine Serie weiter ausbaute und zwischenzeitlich punktgleich mit der TuS Metzingen auf Platz zwei steht.

Trainerstimmen

Erol Türkoglu (TSV Dettingen): „Ich glaube der Sieg geht vollauf in Ordnung. Es war ein Arbeitssieg. Zu Beginn haben wir uns zu doof angestellt. In der zweiten Halbzeit habe ich mehr auf Offensive gesetzt. Endlich hat sich Markus Müller mal für seinen Aufwand belohnt und drei Treffer erzielt. Stark war Blazevic, der zwei Treffer vorbereitet hat.“

Jens Gern (TSV Wittlingen): „In der ersten Halbzeit haben wir wenig zugelassen, teilweise waren wir die bessere Mannschaft. Nach dem 1:1 kam bei uns die Verunsicherung hoch und dann hat man gemerkt, dass Dettingen einen Lauf hat. Der Sieg für die Gäste geht in Ordnung, sie mussten nach der 2:1-Führung nicht mehr allzu viel machen. Ich hatte nur einen kleinen Kader.