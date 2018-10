Kreisliga A1 Alb Marco Manz überragend

Region / swp

FV Bad Urach gegen

SV Bremelau 3:0

Die Hausherren hatten von Beginn an etwas mehr vom Spiel und belohnten sich für ihren Aufwand bereits in der zwölften Minute. Nach einem hohen Ball traf Urachs Mert Gökcen per Volleyschuss zur Uracher 1:0-Führung. In den Folgeminuten verschärften die Gäste ihr Pressing gegenüber dem FVU, die Heimelf agierte vor dem Tor jedoch abgeklärter. So konnte Gästetorhüter Julien Braun einen Schuss von Serhan Öner in der 31. Minute zunächst noch abwehren, bei Öners Nachschuss war er dann aber machtlos.

Auch in Halbzeit zwei war der FVU die dominierende Mannschaft und kam zu mehreren Chancen. Eine davon nutzte der eingewechselte Christoph Hochhaus zum 3:0-Endstand für den FVU.

FV Bad Urach: Greco - Da Costa Isidro, Gressel, Wang (87. Miranda), Gökcen (61. Hochhaus), Westpfahl, Demirel, Öner (71. Da Costa Oscar), Da Costa Michael, Kuhn, Gashi (73. Szymanski).

SV Bremelau: Braun, Ziegelbauer, Franz, Scheu, Leicht David, Leicht Michael (75. Holder), Müller, Tress, Häbe (83. Erzberger), Kley, Endler.

TSV Pfronstetten gegen

WSV Mehrstetten 2:1

Die Heimmannschaft zeigte in der ersten Spielhälfte eine schwache Leistung und war mit dem einen Gegentreffer kurz vor der Halbzeitpause noch gut bedient. Mehrstetten war von Beginn an das agilere Team und kam nach Ballgewinn zu sehr guten Torchancen, die zunächst noch vom gut aufgelegten Pfronstetter Torhüter Fabian Schmid vereitelt werden konnten. In der 44. Spielminute war aber auch Schmid machtlos, als Florian Stiehle völlig freistehend zum 1:0-Führungstreffer der Gäste einschob.

Nach der Pause sahen die Zuschauer ein komplett anderes Spiel. Der TSV kämpfte sich mit zunehmender Spieldauer in die Partie und wurde in der 69. Minute mit dem 1:1- Ausgleichstreffer belohnt. Bastian Herter tankte sich am Strafraumeck durch und bediente Markus Werner, der den Ball am Torhüter vorbeispitzelte. In der Folge blieb die Heimelf am Drücker und erzielte in der 83. Spielminute den 2:1-Siegtreffer. Andreas Schmid setzte dabei den durchstartenden Bastian Herter mit einem schönen Steilpass in Szene. Dieser behielt vor dem Mehrstetter Torhüter die Nerven und vollendete zum 2:1 ins lange Eck.

TSV Pfronstetten: Fabian Schmid - Böhm (54. Settele), Gaugel, Schneider, Späth, Andreas Schmid, Dieterle, Simon Herter (67. Knupfer), Werner (87. Henkel), Baier, Bastian Herter.

WSV Mehrstetten: Florian Tress - Beck (83. Wollwinder), Kölle, Buck, Schrade, Stiehle, Reutter, Berhe, Gresch, Bauder (67. Mandel), Bleher.

SV Auingen gegen

SGM Oberst./Ödenwaldst. 5:0

Der SV Auingen startete hoch motiviert ins Spiel und ging nach 15 Minuten durch Marco Manz mit 1:0 gegen den bis dahin punktlosen Tabellenletzten in Führung. Mit der Führung im Rücken versuchte Auingen das Spiel zu gestalten, doch auch die Hohensteiner Spielgemeinschaft kam durch Konter immer wieder gefährlich vors Auinger Tor.

Nach der Halbzeitpause ließ die Mannschaft von Trainer Andreas Vogel spürbar nach und die Gäste gewannen zunehmend mehr Zweikämpfe und waren auch vor dem Tor gefährlich. Einen Torerfolg konnten die SGM jedoch nicht für sich verbuchen. Mitte der zweiten Halbzeit fing sich die Heimelf dann wieder und Marco Manz erhöhte mit einem Doppelschlag auf 3:0 für seine Farben (77., 80.).

Der Widerstand der Gäste war nun gebrochen und so konnte Auingen kurz vor Schluss durch Heiko Glasbrenner per Freistoß (83.) und durch den kurz zuvor eingewechselten Hasan Tozlu (88.) auf 5:0 erhöhen.

SV Auingen: Julian Vöhringer - Glasbrenner, Hagmaier, Ruoff, Häbe, Manz (81. Von Dungen), Usowicz (56. Gekeler), Freudenreich (75. Rösch), Fabian (81. Tozlu), Jan Vöhringer, Cagliyan.

SGM Oberst./Ödenwaldst.: Christoph Krohmer - Gekeler, Lars Kloker (32. Florian Euper), Groß, Flöte, Schwörer, Heinrich, Fischer, Held (36. Julian Krohmer), Manuel Euper (68. Knupfer), Goller.

FC Römerstein gegen

TSV Hayingen 4:2

Von Beginn an war die Heimelf die spielbestimmende Mannschaft auf dem Platz und drängte die Gäste in ihre Hälfte. Die logische Konsequenz war eine schnelle 2:0-Führung für den FCR durch einen Doppelschlag von Routinier Bastian König in der elften und 15. Minute. Hayingen versuchte mit einer harten Gangart das Römersteiner Spiel zu unterbinden, was ihnen bis zur Halbzeitpause auch gelang.

In der zweiten Halbzeit übernahm die Heimelf ebenfalls die Führung, doch erst als sich der Gegner in der 65. Min durch eine Gelb-Rote Karte selbst schwächte, erzielte wiederum König, mit seinem dritten Treffer, die 3:0-Führung (67.).

Hayingen kam nun besser ins Spiel und erzielte mit einem Doppelpack durch Alexander Dank binnen fünf Minuten den 2:3-Anschluss. Damit begann das große Zittern beim FCR und erst in der 86. Minute wurden die Gastgeber durch einen schön herausgespielten Konter von „Joker“ Mario Bleher mit dem 4:2 erlöst.

FC Römerstein: Bröckel - Schmohl (73. Zeller), Wehrenbrecht, Kevin Bluck, König (67. Füllemann), Cerchia, Holder (53. Müller), Schöll, Patrick Bluck, Hummel, Lässer (84. Bleher).

TSV Hayingen: Florian Kloker - Müller, Fischer, Geiselhart, Zissner (45. Schädle), Constantin Bayer, Schmid, Fabian Kloker, Knorr, Xaver Bayer (84. Pehl), Dank.

FC Sonnenbühl gegen

SV Lautertal 2:1

Der FC Sonnenbühl bleibt dem Spitzenduo TSG Upfingen und FC Engstingen weiter auf den Fersen. Beim 2:1-Sieg gegen den SV Lautertal feierte der FC bereits seinen fünften Saisonsieg und bleibt damit weiter ungeschlagen in der laufenden Saison.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte ein Doppelschlag von Philipp Wiedemann (47.) und Joris Rudolph (49.) die Heimelf, kurz nach Beginn der zweiten 45 Minuten, auf die Siegerstraße. Der 2:1-Anschlusstreffer in der 81. Minute von Kristof Heimberger kam am Ende zu spät, um nochmals am Sonnenbühler Sieg zu rütteln.

FC Sonnenbühl: Schweickardt - Julian Heinz, Raach, Daniel Heinz, Sauer, Rudolph, Wiedemann, Göbel, Bächle, Bayer, Hummel.

SV Lautertal: Patrick Maier - Jarju, Rippel, Greger, Lukas Helmer, Felix Helmer, Pascal Maier, Heimberger, Benz, Glocker, Reiner.

SV Hülben gegen

TSG Upfingen 2:3

Die Hausherren gingen in der 14. Minute durch Roland Matejko mit 1:0 in Führung. Matejko brachte einen direkten Freistoß sehenswert im Upfinger Tor unter. Nach einer halben Stunde Spielzeit waren die Gäste jedoch zurück im Spiel, als André Glück einen Handelfmeter zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Sechs Minuten vor der Pause schloss Jan-Lars Dümmel einen Upfinger Konter erfolgreich zur 2:1-Gästeführung ab. Hülben zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und erzielte durch Marco Bayer den schnellen 2:2-Ausgleich (43.). Bayer nutzte dabei einen Torwartfehler von TSG-Keeper Samuel Deuschle, der einen harmlosen Ball nicht festhalten konnte.

Als in der zweiten Hälfte viele Zuschauer bereits mit einem Hülbener Punktgewinn rechneten, schlug der Tabellenführer noch einmal zu: Die SVH-Abwehr bekam den Ball nach einem harmlosen Freistoß nicht aus der Gefahrenzone, was TSG-Spieler Benjamin Schaude aus gut 16 Metern zum 3:2-Siegtreffer der Gäste nutzte (85.).

„Schade, aus unserer Sicht wäre ein Unentschieden gerecht gewesen“, gab ein enttäuschter Hülbener Pressewart Marc Hiller nach Spielende zu Protokoll.

SV Hülben: Kammerer - Badjie, Schwenkel, Hiller, Lamparter, Bayer, Coskun, Kuchenbecker, Matejko, Yilmaz, Buck.

TSG Upfingen: Deuschle - Gekeler, Glänzer, Reichenecker, André Glück, Denzel, Wesolowskyj, Tigges, Heinlin, Dümmel, Alexander Glück.