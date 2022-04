Nach dem wichtigen 3:2-Erfolg am vergangenen Samstag in Villingen wollen die Schützlinge des Trainerduos Albert Lennerth und Maik Stingel in der heutigen Partie gegen den Mitabstiegskonkurrenten SV Linx nachlegen und einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Spielbeginn an der Kreuzeiche ist um 18 Uhr.

SWP-Liveticker: SSV Reutlingen – SV Linx