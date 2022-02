Der SSV Reutlingen spielt am Freiburg, 25. Februar, in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg daheim gegen den FC Nöttingen.

Hier gibt es alle Informationen zum Spiel von SSV Reutlingen am Samstag gegen die Stuttgarter Kickers: Vorschau, Verletzte, Liveticker, Tickets.

Wann spielt der SSV Reutlingen gegen den SV Stuttgarter Kickers ?

Ansetzung: SSV Reutlingen – SV Stuttgarter Kickers

SSV Reutlingen – SV Stuttgarter Kickers Wettbewerb: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2021/2022

Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2021/2022 Spieltag: 21

21 Datum und Uhrzeit: Freitag, 25.02.2022, 19 Uhr

Freitag, 25.02.2022, 19 Uhr Spielort: Stadion Kreuzeiche (An der Kreuzeiche 4, 72762 Reutlingen)

Stadion Kreuzeiche (An der Kreuzeiche 4, 72762 Reutlingen) Zuschauer: Sowohl die Haupttribüne als auch der Stehplatzbereich in Block III sind für Zuschauer geöffnet. Vor Ort gelten die AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, im Alltag Maske tragen) am Platz muss keine Maske getragen werden. Um die Kapazität im Stadion an der Kreuzeiche möglichst gut auszulasten, wird die 2G-Regel angewandt. Zutritt haben daher ausschließlich Personen, die geimpft oder genesen sind.

Am Freitag gibt der Wetterbericht die Regenwahrscheinlichkeit mit 45 Prozent an. Allerdings soll es Wind-Böen mit bis zu 40 km/h geben.

Am Freitag gibt der Wetterbericht die Regenwahrscheinlichkeit mit 45 Prozent an. Allerdings soll es Wind-Böen mit bis zu 40 km/h geben. Tickets: Der Verein bittet darum, Tickets kontaktlos online zu kaufen, auch wenn die Tageskasse ab 17 Uhr geöffnet ist.

So geht der SSV Reutlingen in das Spiel gegen den SV Stuttgarter Kickers

Nach den Ausfällen von Jerome Weisheit (Herzmuskelentzündung) und Tim Zemmer (Hüft-Operation) stehen den Kreuzeichekickern nur noch zwei Torhüter zur Verfügung. Ob Enrico Piu (Augenverletzung) im Derby am Freitag auflaufen kann, ist noch ungewiss. Sollte dem nicht so sein, würde U19-Keeper Louis Potye sein Start-Elf-Debüt bei den Aktiven. Arbnor Nuraj und Samuel Mayer (beide Kreuzbandriss) fallen für die Partie aus. Frederik Schumann kehrt nach seiner Rotsperre gegen Göppingen zurück in den Kader. Ein Einsatz von SSV-Kapitän Pierre Eiberge ist noch ungewiss. Dies entscheidet sich wohl erst kurz vor Spielbeginn.

