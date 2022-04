Nach zuletzt drei Siegen in Folge kassierten die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen am vergangenen Samstag eine bitter 0:2-Heimniederlage gegen die Sport-Union Neckarsulm. Lediglich die ersten zehn Minuten waren die Kreuzeichekicker mit dem Mitabstiegskonkurrenten auf Augenhöhe. Im Duell mit Pforzheim hängen die Trauben für die Lennerth/Stingel-Elf jedoch sehr hoch. Neben zahlreichen Verletzten fehlt in der wichtigen Partie auch noch Torjäger Onesi Kuengienda (Gelb-Rot-Sperre). Anstoß in Pforzheim ist um 18.30 Uhr.

SWP-Liveticker: 1. CfR Pforzheim gegen SSV Reutlingen