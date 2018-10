Bezirksliga Alb Liotti nervenstark vom Punkt

Wittlingen / Von Rainer Jock

Am Tag der Deutschen Einheit sahen die zahlreichen Zuschauer beim Derby zwischen dem gastgebenden TSV Wittlingen und dem TSV Dettingen eine packende, aber nie unfaire Begegnung mit sieben Toren.

Für den Gast aus dem Ermstal ging es gut los. Bereits nach drei Minuten netzte Stürmer Tim Randecker, nach feiner Hereingabe von Markus Müller, zum 1:0 ein. Randecker nutzte die erste sich bietende Möglichkeit gleich zur Führung. Das 1:1 ließ aber nicht lange auf sich warten. Nach einem Eckball köpfte Wittlingens Martin Reiff unbedrängt und völlig freistehend zum Ausgleich ein (9.). Danach lieferten sich beide Mannschaften ein Duell auf Augenhöhe mit leichten Feldvorteilen für die Gäste. In der 34. Minute schlug Dettingens Torhüter Christopher Hoffmann den Ball weit in die gegnerische Hälfte, Randecker verlängerte per Kopf auf den sprintstarken Marco Blazevic, der das Laufduell gegen die Wittlinger Defensive gewann und eiskalt ins lange Eck zum 2:1 für Dettingen traf. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Wittlingens zweikampfstarker Mbaye Badou das 2:2 auf dem Fuß, doch er drosch den Ball über das Dettinger Tor.

Nach der Pause kamen die Gastgeber zunächst stärker aus der Kabine. „Wir haben uns viel vorgenommen und waren spielbestimmend anfangs des zweiten Spielabschnittes“, sagte Wittlingens Trainer Kim Laudage. Doch zunächst hatte Dettingen die große Möglichkeit, die Führung auszubauen.

Müller hatte in der 53. Minute nach einem Freistoß, ausgeführt von Dominic Hirsch, die Riesenchance zur Führung, doch er scheiterte an Heimkeeper Florian Möhrle und im Nachschuss an dem Pfosten. Ein aus Dettinger Sicht völlig unnötiges Eigentor von Abwehrspieler Patrick Hug gestaltete das Spiel, nach einer scharf getretenen Flanke von Moritz Krohmer wieder offen (60.). Auch in der Folge ließ die Abwehr der Mannschaft von Trainerduo Emir Satorovic und Daniel Blazevic immer wieder Schwächephasen erkennen, sodass der TSV Wittlingen immer wieder gefährlich über die Außen zu Torchancen kam.

In der 66. Minute gab der gut leitende Schiedsrichter einen berechtigten Handelfmeter für Dettingen, welcher von Enzo Liotti sicher verwandelt wurde. Ein feiner Pass in die Gasse vom starken Dominic Hirsch verwertete Müller gekonnt, als er zunächst Schlussmann Möhrle umkurvte und überlegt zum vorentscheidenden 4:2 einschob. Fünf Minuten vor Schlusspfiff wurde Liotti regelwidrig im gegnerischen Strafraum von den Beinen geholt.

DerGgefoulte schoss selbst und traf zum 5:2-Endstand für seine Mannschaft. „Der Sieg geht auch in der Höhe völlig in Ordnung. Heute hat sich unsere spielerische Klasse gezeigt. Nach zuletzt schwankenden und enttäuschenden Leistungen sind wir hochzufrieden mit dem Spiel und dem Ergebnis“, sagte Dettingens Trainer Satorovic.

Wittlingens Trainer Laudage haderte verständlicherweise nach dem Spiel. „Wir haben es gut gemacht bis zum 2:2. Danach haben wir Dettingen durch unsere individuellen Fehler zum Toreschießen eingeladen.“ Wittlingen rutschte durch die Niederlage auf den 11. Tabellenplatz ab. Dagegen kletterten die Dettinger auf den sechsten Rang vor.