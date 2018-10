Landesliga (3) Kunst macht’s mit Köpfchen

Pfullingen / mj

Freude pur bei den Landesliga-Fußballern des VfL Pfullingen. In der dritten Minuten der Nachspielzeit findet ein Eckball den Kopf von Innenverteidiger Matthias Kunst und dieser drückt den Ball gekonnt über die Linie. Mit diesem Tor sicherte der Abwehrstratege seinen Farben drei Punkte in einem packenden Duell gegen den VfL Mühlheim, der sich unter der Woche von seinem Cheftrainer Andreas Probst trennte. „Wenn wir nach dem 1:0 einfach das zweite Tor nachlegen, brennt hier gar nichts an. Und so hatten wir am Ende etwas Glück, dass wir die drei Punkte behalten konnten“, analysierte Pfullingens Cheftrainer Michael Konietzny nach der Partie. Und der Kommandogeber des VfL hatte nicht unrecht, denn nach dem Führungstreffer von Matthias Kunst (24.) verpassten es die Blauhemden nachzulegen und so plätscherte das Spiel vor sich hin. Und ehe sich die Gastgeber versahen, stand es nach einer guten Stunde 2:1 für die Gäste. Stelter (54.) und Wolf (64.) trafen für Mühlheim. Pfullingen stürmte nun und glich erst durch Dominik Früh aus, ehe es Kunst dann mit Köpfchen machte.